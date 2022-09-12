В Екатеринбурге ищут 16-летнего юношу, пропавшего в начале августа
Общество
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В Екатеринбурге в Верх-Исетском районе пропал 16-летний Алексей Капнов. С 4 августа 2022 года его местонахождение остаётся неизвестным. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».
Юноша ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, с зелёными глазами и тёмно-русыми волосами. На момент пропажи он был одет в спортивные штаны тёмного цвета, спортивную кофту тёмного цвета и чёрные кроссовки. Из особых примет шрам на правой брови.
Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 8. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефонам: 8 (343) 356-42-08 либо 102 (02).
Юноша ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, с зелёными глазами и тёмно-русыми волосами. На момент пропажи он был одет в спортивные штаны тёмного цвета, спортивную кофту тёмного цвета и чёрные кроссовки. Из особых примет шрам на правой брови.
Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 8. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефонам: 8 (343) 356-42-08 либо 102 (02).
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