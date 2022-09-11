В Первоуральске ушедшая в школу 12-летняя девочка не вернулась домой

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Первоуральске ищут 12-летнюю Диану Ильясову. Вчера она ушла в школу и не вернулась домой. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».Девочка ростом 135 сантиметров, нормального телосложения с тёмно-русыми волосами и карими глазами. Была одета в розовую куртку, белую блузку чёрную юбку, тёмно-серые колготки, серо-синие кроссовки и розовую шапку. С собой у неё был розовый рюкзак.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей девочки, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.