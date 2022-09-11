В Первоуральске ушедшая в школу 12-летняя девочка не вернулась домой
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Первоуральске ищут 12-летнюю Диану Ильясову. Вчера она ушла в школу и не вернулась домой. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Девочка ростом 135 сантиметров, нормального телосложения с тёмно-русыми волосами и карими глазами. Была одета в розовую куртку, белую блузку чёрную юбку, тёмно-серые колготки, серо-синие кроссовки и розовую шапку. С собой у неё был розовый рюкзак.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей девочки, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Девочка ростом 135 сантиметров, нормального телосложения с тёмно-русыми волосами и карими глазами. Была одета в розовую куртку, белую блузку чёрную юбку, тёмно-серые колготки, серо-синие кроссовки и розовую шапку. С собой у неё был розовый рюкзак.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей девочки, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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