Соловьев требует посадить уральского журналиста за его слова о гибели Дарьи Дугиной
Общество
Скриншот эфира СОЛОВЬЕВLIVE
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире потребовал посадить уральского журналиста, главного редактора «ТочкиНьюс» Дмитрия Фоминцева.
По мнению Соловьева, журналиста необходимо посадить на пять лет за его слова о гибели Дарьи Дугиной.
Напомним, что Фоминцев написал в соцсетях: «Убийство журналиста (прости господи), философа и прочее Дугиной — хорошо. Хорошо для наших пропагандистов. Киселёву, Соловьёву, Симоньян зарплату прибавят, всё-таки у них опасная профессия».
По мнению Соловьева, журналиста необходимо посадить на пять лет за его слова о гибели Дарьи Дугиной.
Напомним, что Фоминцев написал в соцсетях: «Убийство журналиста (прости господи), философа и прочее Дугиной — хорошо. Хорошо для наших пропагандистов. Киселёву, Соловьёву, Симоньян зарплату прибавят, всё-таки у них опасная профессия».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На уральского журналиста посыпались угрозы после высказывания о гибели Дарьи Дугиной
22 августа 2022
22 августа 2022
Екатеринбургского журналиста вызывают на допрос в Бабушкинский суд Москвы по делу экс-схиигумена Сергия
22 августа 2022
22 августа 2022