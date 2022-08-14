В Екатеринбурге снова запретили проводить акцию в поддержку политзаключенных
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в очередной раз запретили проводить акцию в поддержку политзаключенных, ссылаясь на то, что указанные цели являются антиконституционными.
Вчера, 16 августа, в Свердловском областном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на решение Кировского районного суда о запрете министерством общественной безопасности проведения традиционной акции в защиту политзаключенных «Стратегия-6».
В конце апреля Игорь Филиппов и Андрей Деба подали уведомление на проведение митинга 6 мая на Площади Труда с теми же целями, заявляемыми активистами с 2013 года: информирование о проблемах с соблюдением прав человека в России; выражение протеста против нарушения прав, декларированных в гл. 2 Конституции РФ и Декларации прав человека, выражение протеста против преследований граждан по политическим мотивам.
Однако министерство общественной безопасности Свердловской области отказалось согласовывать акцию, ссылаясь на то, что указанные цели являются антиконституционными.
Кировский районный суд 5 мая подтвердил данное решение исполнительного органа. Истцы, не согласившись с решением первой инстанции, подали апелляцию. Однако судьям под председательством Натальи Шабалдиной хватило около минуты, чтобы, посовещавшись, вынести решение об отказе в удовлетворении жалобы.
*Внесен в РФ в перечень экстремистов
Вчера, 16 августа, в Свердловском областном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на решение Кировского районного суда о запрете министерством общественной безопасности проведения традиционной акции в защиту политзаключенных «Стратегия-6».
В конце апреля Игорь Филиппов и Андрей Деба подали уведомление на проведение митинга 6 мая на Площади Труда с теми же целями, заявляемыми активистами с 2013 года: информирование о проблемах с соблюдением прав человека в России; выражение протеста против нарушения прав, декларированных в гл. 2 Конституции РФ и Декларации прав человека, выражение протеста против преследований граждан по политическим мотивам.
Однако министерство общественной безопасности Свердловской области отказалось согласовывать акцию, ссылаясь на то, что указанные цели являются антиконституционными.
Кировский районный суд 5 мая подтвердил данное решение исполнительного органа. Истцы, не согласившись с решением первой инстанции, подали апелляцию. Однако судьям под председательством Натальи Шабалдиной хватило около минуты, чтобы, посовещавшись, вынести решение об отказе в удовлетворении жалобы.
– Претензии Министерства общественной безопасности относятся к тому, что 6 февраля на подобной акции, организатором которой был я, присутствовало несколько плакатов в поддержку Навального*. 6 февраля это было допустимо, никаких претензий не было. После этого Навального* объявили экстремистом, а Россия начала спецоперацию. С тех пор чиновники полагают, что мы будем на этой акции дискредитировать Вооруженные силы РФ и пропагандировать экстремизм. Но наша акция совсем не о том – она про права человека и про недопустимость политических преследований. Мы пытаемся убедить власти в этом, но пока безуспешно – с тех пор ни одна подобная акция не была согласована. Мы дождемся мотивировочной части решения и будем судиться дальше, подадим кассационную жалобу, – рассказал «Вечерним ведомостям» координатор Совета левых организаций Екатеринбурга Игорь Филиппов.
*Внесен в РФ в перечень экстремистов
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