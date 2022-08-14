В Екатеринбурге снова запретили проводить акцию в поддержку политзаключенных

– Претензии Министерства общественной безопасности относятся к тому, что 6 февраля на подобной акции, организатором которой был я, присутствовало несколько плакатов в поддержку Навального*. 6 февраля это было допустимо, никаких претензий не было. После этого Навального* объявили экстремистом, а Россия начала спецоперацию. С тех пор чиновники полагают, что мы будем на этой акции дискредитировать Вооруженные силы РФ и пропагандировать экстремизм. Но наша акция совсем не о том – она про права человека и про недопустимость политических преследований. Мы пытаемся убедить власти в этом, но пока безуспешно – с тех пор ни одна подобная акция не была согласована. Мы дождемся мотивировочной части решения и будем судиться дальше, подадим кассационную жалобу, – рассказал «Вечерним ведомостям» координатор Совета левых организаций Екатеринбурга Игорь Филиппов.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в очередной раз запретили проводить акцию в поддержку политзаключенных, ссылаясь на то, что указанные цели являются антиконституционными.Вчера, 16 августа, в Свердловском областном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на решение Кировского районного суда о запрете министерством общественной безопасности проведения традиционной акции в защиту политзаключенных «Стратегия-6».В конце апреля Игорь Филиппов и Андрей Деба подали уведомление на проведение митинга 6 мая на Площади Труда с теми же целями, заявляемыми активистами с 2013 года: информирование о проблемах с соблюдением прав человека в России; выражение протеста против нарушения прав, декларированных в гл. 2 Конституции РФ и Декларации прав человека, выражение протеста против преследований граждан по политическим мотивам.Однако министерство общественной безопасности Свердловской области отказалось согласовывать акцию, ссылаясь на то, что указанные цели являются антиконституционными.Кировский районный суд 5 мая подтвердил данное решение исполнительного органа. Истцы, не согласившись с решением первой инстанции, подали апелляцию. Однако судьям под председательством Натальи Шабалдиной хватило около минуты, чтобы, посовещавшись, вынести решение об отказе в удовлетворении жалобы.