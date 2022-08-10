Групповой пикет против давления на СМИ и в защиту политзаключённых прошёл в Екатеринбурге

19.13 Воскресенье, 14 августа 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сегодня прошёл групповой пикет в поддержку политических заключённых и за свободу СМИ. Акция состоялась в парке 50-летия ВЛКСМ, где не требуется согласование с властями (если численность публичного мероприятия менее 100 человек).

На плакатах у пикетчиков были требования соблюдать Конституцию РФ, а также лозунги против преследования по политическим мотивам, призывы к расследованию политических убийств и покушений, слова в поддержку независимых журналистов.


Фото: читатель «Вечерних ведомостей»

Не обошли вниманием и преследование интернет-газеты «Вечерние ведомости» – несколько плакатов были посвящены поддержке издания, у учредителя которого на ближайшей неделе, 18 августа, предстоят два суда – апелляции на постановления Кировского районного суда Екатеринбурга о штрафах в 150 тысяч рублей и 200 тысяч рублей за публикации в телеграм-канале t.me/ve4ved .


Фото: читатель «Вечерних ведомостей»

Во время пикета проходивший мимо мужчина с открытой банкой пива в руках подошёл к демонстрантам и вступил в короткий спор с ними, заявив, что, по его мнению, у вышедших в пикет «есть какая-то задача, которую они неправильно выполняют». Мужчина также сказал, что «всё равно все умрут, и лучше это сделать достойно, а не просто с банкой пива». После контраргументов от пикетчиков он сказал «До свидания, я не хочу с вами разговаривать».


Мужчина справа не согласился с лозунгами демонстрантов

На пикете присутствовала съёмочная группа Свердловской киностудии – документалисты снимают фильм к 300-летию Екатеринбурга, и один из его сегментов будет посвящён протестному движению в городе.


Фото: читатель «Вечерних ведомостей»

Полиции во время пикета замечено не было. Очевидцы сообщили, что стражи порядка всё же приехали в парк спустя час после начала мероприятия, но к тому времени все его участники уже разошлись.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Продолжаются преследования бывшего завуча екатеринбургского лицея
10 августа 2022
Водитель внедорожника в Екатеринбурге запер сыновей в машине на жаре
10 августа 2022
За выходные в Екатеринбурге задержали 11 пьяных водителей
09 августа 2022
В Екатеринбурге мужчина скончался после марафона «Европа – Азия»
08 августа 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Предпринимателям в Екатеринбурге пытаются запретить вести бизнес на основании несуществующих документов

Разбираемся, как порой сложно вести бизнес, когда ты начинаешь действовать по закону
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
19:13 Групповой пикет против давления на СМИ и в защиту политзаключённых прошёл в Екатеринбурге
18:24 В Свердловской области установится умеренно теплая погода
17:52 В Нижнем Тагиле во время соревнований от ветра перевернулись яхты
17:17 Невьянская исправительная колония произвела продукцию на 80 миллионов
16:14 В Верхнем Тагиле кошка пять дней просидела на дереве
15:07 В Асбесте прокуратура начала проверку по факту гибели сотрудницы предприятия
13:45 В Свердловской области горят 465 гектаров леса
12:34 В Асбесте на территории комбината «Ураласбест» погибла женщина
11:21 В Екатеринбурге на Уралмаше загорелось кафе «Грядка»
10:34 Защитники Берёзовсокй рощи в Екатеринбурге попросили губернатора защитить парк
09:32 В Екатеринбурге ищут 68-летню женщину, пропавшую 14 июня
18:40 Жителей Пионерского посёлка в Екатеринбурге разбудили сирены
18:02 В Екатеринбурге ищут 39-летнего мужчину, пропавшего 26 июля
17:27 В Нижнем Тагиле на детской площадке 5-летняя девочка напоролась на гвоздь
16:25 Нижнетагильская полиция разыскивает подозреваемого в краже денег с банковской карты
15:07 В екатеринбургском ЦПКиО прошёл первый музыкально-поэтический субботник
13:52 В Екатеринбурге пожарные спасли 14 человек из девятиэтажки
13:03 На нелегальных гонках в столице Урала машина въехала в толпу
12:10 Спасатели предупредили о сильном ветре 13 августа в Свердловской области
11:20 В уральской столице задержали подозреваемую в серии мошенничеств
10:14 Под Екатеринбургом неизвестный насмерть сбил пешехода и уехал
23:24 ФК «Урал» набрал первое очко в сезоне
21:29 Скачки на игрушечных лошадях пройдут в Екатеринбурге
20:46 Нелепый штраф за игрушечного кота выписали в Екатеринбурге
20:05 Опытный анестезиолог-реаниматолог из Асбеста стал почётным гражданином города
19:40 В Первоуральске сильный пожар уничтожил частный дом
Все новости Свердловской области
18:51 Эксперт нашел более 30 ошибок в судебном постановлении по делу музыканта Ягодина, оштрафованного по статье о «военных фейках»
16:24 Прокуратура: в Омске обрушился многоквартирный дом, идет разбор завалов
14:54 Следствие просит отправить под домашний арест «скопинского маньяка» Мохова
13:51 В Кемерово экс-следователь получила 10 лет колонии за организацию разбойного нападения
12:18 В якутской больнице пациентов попросили приносить свою бумагу для распечатки направлений
11:31 Губернатор Курской области сообщил об утреннем обстреле села Свердликово
11:18 В Петербурге после удара шайбы скончался 14-летний хоккеист школы СКА
11:00 ЦБ отозвал лицензию у московского Кросна-Банка
10:21 В Санкт-Петербурге экс-депутат Заксобрания от «ЕР» получил 9 лет строгого режима за взятки
09:48 В России за полгода выдано в полтора раза больше загранпаспортов, пик пришелся на март
18:11 В Москве за кражу задержали 28-летнего лжекассира, который якобы стажировался в магазинах
17:34 СМИ: два частных вертолёта Robinson R44 не выходят на связь в Красноярском крае
17:13 В российском посольстве в Канберре сообщили о «попытке проникновения» кенгуру
16:42 Видео с главой района в Якутии, на котором он готовит краснокнижного тайменя, проверят в МВД
16:06 Эстония закроет границы для россиян с шенгенскими визами, выданными страной
15:10 Чиновников в РФ оправдывают в судах в 12 раз чаще, лишают свободы — в два раза реже
13:59 «Скопинский маньяк» Мохов признался в укрывательстве убийства, возбуждено уголовное дело
13:06 Роспотребнадзор: в России выявлены шесть случаев гибридного штамма «дельтакрон»
12:43 В Минобороны Беларуси объяснили зарево и вспышки в районе военного аэродрома
17:50 СМИ: убийца нанес 52 удара ножом молодому врачу из Оренбурга
17:21 В Казахстане с начала года более 900 человек изобличены в коррупции
16:06 Аксенов: ситуация в Новофедоровке признана ЧС муниципального характера
15:29 В Перу в резиденции президента прошли обыски по делу о коррупции, Кастильо обратился к нации
14:08 Марина Овсянникова сообщила, что ее везут в Следственный комитет после обыска
13:25 РИА Новости: в Красноярске задержаны сторонники движения «антифа», которые хотели поджечь военкомат
12:47 В парижском аэропорту Шарль-де-Голль полиция открыла огонь по вооруженному мужчине
Все новости России и мира
19:13 Групповой пикет против давления на СМИ и в защиту политзаключённых прошёл в Екатеринбурге
18:24 В Свердловской области установится умеренно теплая погода
17:52 В Нижнем Тагиле во время соревнований от ветра перевернулись яхты
17:17 Невьянская исправительная колония произвела продукцию на 80 миллионов
16:14 В Верхнем Тагиле кошка пять дней просидела на дереве
15:07 В Асбесте прокуратура начала проверку по факту гибели сотрудницы предприятия
13:45 В Свердловской области горят 465 гектаров леса
12:34 В Асбесте на территории комбината «Ураласбест» погибла женщина
11:21 В Екатеринбурге на Уралмаше загорелось кафе «Грядка»
10:34 Защитники Берёзовсокй рощи в Екатеринбурге попросили губернатора защитить парк
09:32 В Екатеринбурге ищут 68-летню женщину, пропавшую 14 июня
18:40 Жителей Пионерского посёлка в Екатеринбурге разбудили сирены
18:02 В Екатеринбурге ищут 39-летнего мужчину, пропавшего 26 июля
17:27 В Нижнем Тагиле на детской площадке 5-летняя девочка напоролась на гвоздь
16:25 Нижнетагильская полиция разыскивает подозреваемого в краже денег с банковской карты
15:07 В екатеринбургском ЦПКиО прошёл первый музыкально-поэтический субботник
13:52 В Екатеринбурге пожарные спасли 14 человек из девятиэтажки
13:03 На нелегальных гонках в столице Урала машина въехала в толпу
12:10 Спасатели предупредили о сильном ветре 13 августа в Свердловской области
11:20 В уральской столице задержали подозреваемую в серии мошенничеств
10:14 Под Екатеринбургом неизвестный насмерть сбил пешехода и уехал
23:24 ФК «Урал» набрал первое очко в сезоне
21:29 Скачки на игрушечных лошадях пройдут в Екатеринбурге
20:46 Нелепый штраф за игрушечного кота выписали в Екатеринбурге
20:05 Опытный анестезиолог-реаниматолог из Асбеста стал почётным гражданином города
19:40 В Первоуральске сильный пожар уничтожил частный дом
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK