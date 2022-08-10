Групповой пикет против давления на СМИ и в защиту политзаключённых прошёл в Екатеринбурге

Фото: читатель «Вечерних ведомостей»

Фото: читатель «Вечерних ведомостей»

Мужчина справа не согласился с лозунгами демонстрантов

Фото: читатель «Вечерних ведомостей»

Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня прошёл групповой пикет в поддержку политических заключённых и за свободу СМИ. Акция состоялась в парке 50-летия ВЛКСМ, где не требуется согласование с властями (если численность публичного мероприятия менее 100 человек).На плакатах у пикетчиков были требования соблюдать Конституцию РФ, а также лозунги против преследования по политическим мотивам, призывы к расследованию политических убийств и покушений, слова в поддержку независимых журналистов.Не обошли вниманием и преследование интернет-газеты «Вечерние ведомости» – несколько плакатов были посвящены поддержке издания, у учредителя которого на ближайшей неделе, 18 августа, предстоят два суда – апелляции на постановления Кировского районного суда Екатеринбурга о штрафах в 150 тысяч рублей и 200 тысяч рублей за публикации в телеграм-канале t.me/ve4ved .Во время пикета проходивший мимо мужчина с открытой банкой пива в руках подошёл к демонстрантам и вступил в короткий спор с ними, заявив, что, по его мнению, у вышедших в пикет «есть какая-то задача, которую они неправильно выполняют». Мужчина также сказал, что «всё равно все умрут, и лучше это сделать достойно, а не просто с банкой пива». После контраргументов от пикетчиков он сказал «До свидания, я не хочу с вами разговаривать».На пикете присутствовала съёмочная группа Свердловской киностудии – документалисты снимают фильм к 300-летию Екатеринбурга, и один из его сегментов будет посвящён протестному движению в городе.Полиции во время пикета замечено не было. Очевидцы сообщили, что стражи порядка всё же приехали в парк спустя час после начала мероприятия, но к тому времени все его участники уже разошлись.