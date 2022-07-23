В Свердловской области с марта ищут женщину с ребёнком
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Свердловской области ищут 34-летнюю Викторию Шебалину с 6-летним Ильей Шебалиным. С марта 2022 года их местонахождение остаётся неизвестным, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Женщина ростом 165 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами и серыми глазами. С ней был маленький мальчик ростом 116 сантиметров, тоже худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и голубыми глазами.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Женщина ростом 165 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами и серыми глазами. С ней был маленький мальчик ростом 116 сантиметров, тоже худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и голубыми глазами.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
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