МВД подало иск к Ройзману и еще четырем свердловчанам на взыскание денег за работу на уличных акциях
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
ГУ МВД России по Свердловской области подало иск к бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману и еще четырем жителям региона на взыскание денег за свою работу на уличных акциях.
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил адвокат Роман Качанов, подзащитного которого – Кирилла Серебренникова – полицейские тоже указали в числе ответчиков. Всего полицейские хотят взыскать 565 тысяч рублей за свою работу на акциях в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального, которые проходили в начале 2021 года.
Евгений Ройзман заявил, что узнал об этом иске от корреспондента «Вечерних ведомостей».
Ранее аналогичные иски полицейские подавали в других регионах. Однако в Свердловской области подобным сотрудники полиции еще не занимались.
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил адвокат Роман Качанов, подзащитного которого – Кирилла Серебренникова – полицейские тоже указали в числе ответчиков. Всего полицейские хотят взыскать 565 тысяч рублей за свою работу на акциях в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального, которые проходили в начале 2021 года.
Евгений Ройзман заявил, что узнал об этом иске от корреспондента «Вечерних ведомостей».
– Вообще-то полицейские должны обеспечивать порядок и безопасность граждан при осуществлении ими своих конституционных прав – в данном случае права на свободу собраний, – прокомментировал ситуацию Ройзман.
Ранее аналогичные иски полицейские подавали в других регионах. Однако в Свердловской области подобным сотрудники полиции еще не занимались.
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