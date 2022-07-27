МВД подало иск к Ройзману и еще четырем свердловчанам на взыскание денег за работу на уличных акциях

– Вообще-то полицейские должны обеспечивать порядок и безопасность граждан при осуществлении ими своих конституционных прав – в данном случае права на свободу собраний, – прокомментировал ситуацию Ройзман.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

ГУ МВД России по Свердловской области подало иск к бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману и еще четырем жителям региона на взыскание денег за свою работу на уличных акциях.Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил адвокат Роман Качанов, подзащитного которого – Кирилла Серебренникова – полицейские тоже указали в числе ответчиков. Всего полицейские хотят взыскать 565 тысяч рублей за свою работу на акциях в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального, которые проходили в начале 2021 года.Евгений Ройзман заявил, что узнал об этом иске от корреспондента «Вечерних ведомостей».Ранее аналогичные иски полицейские подавали в других регионах. Однако в Свердловской области подобным сотрудники полиции еще не занимались.