МВД подало иск к Ройзману и еще четырем свердловчанам на взыскание денег за работу на уличных акциях

17.52 Четверг, 28 июля 2022
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
ГУ МВД России по Свердловской области подало иск к бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману и еще четырем жителям региона на взыскание денег за свою работу на уличных акциях.

Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил адвокат Роман Качанов, подзащитного которого – Кирилла Серебренникова – полицейские тоже указали в числе ответчиков. Всего полицейские хотят взыскать 565 тысяч рублей за свою работу на акциях в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального, которые проходили в начале 2021 года.

Евгений Ройзман заявил, что узнал об этом иске от корреспондента «Вечерних ведомостей».

– Вообще-то полицейские должны обеспечивать порядок и безопасность граждан при осуществлении ими своих конституционных прав – в данном случае права на свободу собраний, – прокомментировал ситуацию Ройзман.


Ранее аналогичные иски полицейские подавали в других регионах. Однако в Свердловской области подобным сотрудники полиции еще не занимались.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Главный редактор «Вечерних ведомостей» узнал о штрафе за «дискредитацию ВС РФ» из СМИ
27 июля 2022
Уличные музыканты устроили концерт перед зданием мэрии Екатеринбурга
25 июля 2022
Художника, за публикацию стикеров которого оштрафовали «Вечерние ведомости», суд отправил на экспертизу в психбольницу
19 июля 2022
Виновнику смертельного ДТП вынесли приговор в Свердловской области
27 июля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Губернатор Евгений Куйвашев не удостоил вниманием Полевской

Глава региона передумал ехать в город, где есть масштабные проблемы с ЖКХ, обеспечением школами и жилищным строительством
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
19:11 В адрес города Серов из эфира федерального канала прозвучали хамские высказывания
18:33 В екатеринбургском Парке имени Маяковского новые маяковские прочтут свои стихи
17:52 МВД подало иск к Ройзману и еще четырем свердловчанам на взыскание денег за работу на уличных акциях
17:23 Нуждающийся в медицинской помощи мужчина пропал в Екатеринбурге
16:54 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о разглашении персональных сведений клиентов банков
16:25 Жителям Юго-Западного микрорайона Екатеринбурга пообещали новую школу
15:53 От укусов змей в Свердловской области пострадали 27 человек
15:27 Из-за плохого самочувствия пассажира в Екатеринбурге экстренно приземлился самолет
14:56 В Свердловской области для немецкой овчарки ищут хозяина
14:22 На поддержку свердловских аграриев выделили еще 11 млрд рублей
13:57 За сутки в Свердловской области выявили 158 случаев COVID-19
13:25 Три волейболистки «Уралочки» вошли в состав сборной России
12:56 Очередная волна «лжеминирования» накрыла Екатеринбург
12:23 На ребенка в Каменске-Уральском упал забор
11:54 «УГМК-Застройщик» приступил к возведению клубного дома «На Хохрякова» в Екатеринбурге
11:20 Возобновляются прямые рейсы Екатеринбург – Калуга
10:51 Огнеборцы спасли человека из горящей многоэтажки в Екатеринбурге
10:23 Суд в Невьянске эвакуировали из-за сообщения о минировании
09:55 Теплая погода ожидается в Свердловской области
09:22 На Широкой Речке в Екатеринбурге перекроют улицу Удельную
22:56 Администрация Екатеринбурга дезинформировала члена общественной палаты по поводу волейбольной площадки на ВИЗе
21:15 На улице Клубной в Краснотурьинске во второй раз за 2 недели разбивается человек
20:54 Шигирский идол и екатеринбургская Белая башня нанесены на карту «Живого наследия»
19:36 Ночью в Екатеринбурге вооружённый киянками отморозок избил прохожего
19:08 Невезучий водитель из Каменска-Уральского попал сразу в 2 ДТП
18:46 Из-за любви к сладкому жительница Первоуральска лишилась полумиллиона рублей
Все новости Свердловской области
18:03 В Санкт-Петербурге по делу о насилии над школьницей арестован глава федерации мотоспорта
17:02 В трех регионах РФ рецептурные лекарства будут продавать онлайн
16:33 Премьер-министр Нидерландов призвал фермеров, разбрасывающих по трассам навоз и сено, выбрать другие методы протеста
15:49 Пожары в Якутии подошли к населенным пунктам, из лагеря «Орленок» эвакуируют детей
15:19 Мать убитой в Новосибирске девушки трижды заявляла в полицию об угрозах
12:04 «Это выбор ваш — заводить детей». Вице-губернатор Краснодарского края эмоционально объяснила родителям нехватку мест в школе
11:10 Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 5 августа
10:41 В Якутске задержан военком города, в его квартире прошли обыски
10:21 Житель Норильска получит компенсацию от магазина за взорвавшийся во время разговора телефон
09:43 CNN: Байден одобрил обмен россиянина Бута на граждан США Грайнер и Уилана
18:15 В Риге на акцию протеста собрались около 500 работников системы здравоохранения
16:57 Ростуризм: снимать наличные с карты «Мир» на Кубе нельзя
16:31 Американский производитель лифтов Otis объявил о продаже бизнеса в России
14:59 В башкирском селе Воздвиженка из-за попадания молнии сгорела церковь, построенная в 1880-х
14:20 Глава Феодосии Лебедев подал в отставку по рекомендации Аксенова
13:32 В Коми на фоне массовых протестов жителей власти расторгли договор с арендатором лесного участка
12:25 В Германии из-за забастовки персонала отменены более 1000 авиарейсов
11:44 В регионах РФ закончился «Спутник Лайт», для ревакцинации предлагают первый компонент «Спутника V»
10:40 В Ереване не работает метро из-за забастовки машинистов, они требуют повысить зарплаты
10:10 Мэр эстонского города Нарва заявила, что танк-памятник Т-34 демонтировать не будут
09:35 В Британии во время дебатов кандидатов в премьеры ведущая упала в обморок после вопроса о России
17:07 Глава Роскосмоса: Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года и сформирует свою орбитальную станцию
16:18 Женское движение «Мягкая сила» потребовало прекратить преследование новосибирского депутата Хельги Пироговой
15:03 «Автоваз» объявил о возобновлении производства Lada Granta с кондиционером
14:36 Производитель упаковки Tetra Pak передает российское подразделение местному менеджменту
13:45 Брянский губернатор: на таможенный пост сброшено взрывное устройство, пострадали четыре человека
Все новости России и мира
19:11 В адрес города Серов из эфира федерального канала прозвучали хамские высказывания
18:33 В екатеринбургском Парке имени Маяковского новые маяковские прочтут свои стихи
17:52 МВД подало иск к Ройзману и еще четырем свердловчанам на взыскание денег за работу на уличных акциях
17:23 Нуждающийся в медицинской помощи мужчина пропал в Екатеринбурге
16:54 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о разглашении персональных сведений клиентов банков
16:25 Жителям Юго-Западного микрорайона Екатеринбурга пообещали новую школу
15:53 От укусов змей в Свердловской области пострадали 27 человек
15:27 Из-за плохого самочувствия пассажира в Екатеринбурге экстренно приземлился самолет
14:56 В Свердловской области для немецкой овчарки ищут хозяина
14:22 На поддержку свердловских аграриев выделили еще 11 млрд рублей
14:15 При поддержке ПЦБК в Перми запустили экскурсии по маршруту «Мое родное Голованово»
13:57 За сутки в Свердловской области выявили 158 случаев COVID-19
13:25 Три волейболистки «Уралочки» вошли в состав сборной России
12:56 Очередная волна «лжеминирования» накрыла Екатеринбург
12:28 Программа ученых Пермского Политеха повысит качество крупных деталей самолетов и машин
12:27 Сведения более чем о двух тысячах объектов недвижимости Прикамья обновлены в ЕГРН
12:23 На ребенка в Каменске-Уральском упал забор
12:22 Пермский театр оперы и балета отправится на гастроли в Санкт-Петербург
11:54 «УГМК-Застройщик» приступил к возведению клубного дома «На Хохрякова» в Екатеринбурге
11:20 Возобновляются прямые рейсы Екатеринбург – Калуга
10:51 Огнеборцы спасли человека из горящей многоэтажки в Екатеринбурге
10:23 Суд в Невьянске эвакуировали из-за сообщения о минировании
09:55 Теплая погода ожидается в Свердловской области
09:36 В Красновишерске судебные приставы защитили права несовершеннолетнего на финансовую поддержку
09:22 На Широкой Речке в Екатеринбурге перекроют улицу Удельную
22:56 Администрация Екатеринбурга дезинформировала члена общественной палаты по поводу волейбольной площадки на ВИЗе
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK