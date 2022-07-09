В Екатеринбурге 3 июля пропал 15-летний подросток

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут 15-летнего Дмитрия Цибина с Эльмаша. С 3 июля его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «Прорыв».Юноша ростом 159 см, худощавого телосложения, с голубыми глазами и русыми волосами. На момент пропажи был одет в серую толстовку на молнии с капюшоном, серую футболку, чёрные болоневые штаны и синие кроссовки на белой подошве.Розыском подростка занимается УМВД по Екатеринбургу ОП № 14. Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 8 (343) 356-42-14.