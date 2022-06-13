В Екатеринбурге ищут 10-летнего мальчика, пропавшего 17 июня

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут 10-летнего Никиту Жукова. Он пропал вчера, 17 июня. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».Мальчик ростом 136 см, худощавого телосложения, с тёмно-карими глазами и волосами тёмного цвета. В день пропажи был одет в камуфляжные зелёные майку и шорты, тёмно-серую кепку и кроссовки в сетку тёмного цвета.С собой у него был бумажный пакет с камуфляжным костюмом тёмно-серого цвета. Из особых примет шрам на правой ноге под коленным суставом.Розыском пропавшего занимается УМВД по Екатеринбург ОП № 13. Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 8 (343) 356-42-13.