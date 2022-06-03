«На наше собрание собственников вызвали полицию как на антивоенный митинг». Жильцы трёх домов в Екатеринбурге заявляют, что им мешают поменять управляющую компанию
Законное право на смену УК реализовать оказалось не так просто...
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге нарастает конфликт жильцов жилого комплекса «Миллениум» с управляющей компанией.
Инициативная группа пытается сменить управляющую компанию, но сталкивается с противодействием, а также подозрительно участившимися случаями порчи имущества наиболее активных инициаторов смены УК. Подробнее — в материале veved.ru.
ЖК «Миллениум» находится в квартале Громова – Шаумяна – Ясная –Волгоградская. Жилые высотки появились здесь в 2011 – 2017 годах, все три дома (Громова, 26, 28, 30) взяла под управление управляющая компания с одноимённым названием – ООО «Миллениум». Жительница дома и одна из инициаторов смены УК в разговоре с veved.ru высказала версию, что застройщик и «управляшка» как-то связаны с семьей бывшего президента России Бориса Ельцина – и якобы поэтому им «всё сходит с рук».
На соседнем участке в своё время действительно хотели возвести большой теннисный центр имени Бориса Ельцина, и даже размещали соответствующий щит, но в итоге вместо него там появилась ещё одна высотка.
А стройку самого ЖК «Миллениум» в качестве инвестора начинала организация под названием «Уральский теннисный центр», но в 2007 году она передала все права и обязанности по договору другой организации – ООО «Корпорация «Ваш дом».
«Вечерним ведомостям» не удалось найти достоверную информацию, которая связывала бы семью Ельцина с владельцами застройщика (хотя в ряде СМИ заявляли о его возможной аффилированности с родственниками то ли Ельцина, то ли Анатолия Гайды), зато не является секретом связь застройщика с управляющей компанией жилого комплекса. С этим жители «Миллениума» и связывают возникающие у них проблемы.
Ирина живёт в доме по Громова, 28, он сдан в 2015 году. Два других дома комплекса сданы в 2011 – 2017 годах. Это относительно новый жилой фонд, который считается «лакомым» практически для любой управляющей компании – затрат на содержание и ремонт он требует гораздо меньше, чем здания советской постройки, а жильцы, как правило, более состоятельные и исправно платят коммунальные платежи. Но, по мнению Ирины, оказываемые «Миллениумом» услуги сейчас не соответствуют размеру взимаемой с жильцов платы, что и послужило поводом задуматься от смене УК.
Впервые в информационном пространстве претензии к работе «управляшки» всплыли ещё три года назад – когда разгорелся конфликт из-за парковки, о котором написали СМИ. Тогда представители УК разместили объявления о закрытии парковки возле дома, если к указанной дате 100% собственников не погасят долги за коммуналку. Ирина сравнила такие методы управляющей компании с шантажом.
— Всем сказали, что мы парковку закроем, пока все собственники не погасят свои долги по коммуналке. Якобы управляющая компания не может нести такие расходы, — говорит ещё одна жительница «Миллениума», Людмила, проживающая в другом корпусе жилого комплекса — на Громова, 30.
— Когда все собственники сказали «нет», и житель дома №28 пригласил телевидение, УК всех охранников зазвала к себе в офис, все ворота открыли настежь, и так было три дня. Обиделись они так на нас, — добавляет девушка.
К слову, одна из жительниц дома подала иск, чтобы оспорить это решение УК, и Ленинский суд признал незаконным установленный ЖК «Миллениум» запрет а въезд на парковку.
При этом Людмила отмечает, что история с парковкой стала «последней каплей» для бунта жильцов, проблемы стали возникать одна за другой на протяжении года до этого.
— У нас была услуга «контроль доступа на территорию». Она стоит полторы тысячи рублей с каждой квартиры. В эту услугу в теории входит консьерж, охрана, видеонаблюдение и домофон на калитках. В 2019 году единоличным решением УК «Миллениум» изменила работу консьержей. Вместо режима 24/7 они стали работать лишь 12 часов в сутки. Собственники возмутились, сказали – снижайте тогда оплату. Но УК отказалась, сославшись на то, что оплата труда подорожала, и на это нет средств.
Кроме того, раньше было три КПП с охранниками – 12 человек. А стало всего 3 человека в день. Цена за услугу при этом не поменялась. Как брали полторы тысячи, так и осталось, — добавляет Людмила.
— После того как начал подниматься бунт, чтобы как-то недовольство погасить, УК нам пообещала, что «вот сейчас мы ещё две секции дома сдадим, и дальше всё будет, как было». И УК провела общее собрание собственников по принятию новых правил. Мы им поверили, проголосовали за правила проживания по сформированной ими повестке. Но в итоге ничего они нам не улучшили.
Мы пытались оспорить это в суде, но судья заключил, что не может признать это некачественной услугой, потому что в решении собрания собственников конкретно не описано, в чём заключается услуга «контроль доступа на территорию», — говорит жительница дома.
Также, по словам Людмилы, примерно с 2018-2019 года в комплексе стали плохо убираться, и в целом хуже следить за общей домовой территорией.
Девушка приводит в пример пропажу в ходе ремонта стены гранитной облицовки цоколя. По её словам, гранит является общим имуществом собственников жилья, а значит, не может быть демонтирован без согласия жильцов, но, тем не менее, он исчез, а управляющая компания сначала заявляла, что гранит хранится в их офисе, а затем, что и вовсе не предусмотрен проектом, а значит, в облицовке в этом месте его быть не должно.
Людмила также рассказала «Вечерним ведомостям» о проблемах с отчислениями в фонд капремонта.
— Первая секция нашего дома построена в 2011, вторая – в 2015. Формально адрес дом получил в 2011. Поэтому мы, жители второй секции, не получили льготное право не платить в фонд капремонта, которое даётся на первые три года после сдачи дома.
По факту об этом сразу знал застройщик. Знала и УК «Миллениум». Но они не подавали эти данные. И в ноябре 2019 года всем собственникам новой секции, которая сдавалась в 2015 году, пришли квитанции с долгами по 30-50 тысяч рублей в фонд капремонта.
Застройщик об этом прекрасно знал, и вот всё всплыло. И мы очень долго судились. Сначала застройщик сказал, что погасит свою часть долга перед собственниками, которые купили жильё позже. Я вот квартиру купила в 2019 году, а мне фонд капремонта насчитал с 2015 года. И ведь по закону я должна платить, потому что долг по капремонту, в отличии от долгов за коммуналку, переходит от предыдущего собственника.
Они мне выплатили за 2017-2018 год, остальное не стали – сказали, что не придётся выплачивать из-за истечения срока исковой давности. И всем признали истечение срока исковой давности, и все заплатили только за свои три года.
Но проблема тут в том, что в процессе всего этого наш дом потерял средства, которые могли бы быть зачислены на счёт дома. Просто за счёт истечения срока исковой давности – ради выгоды застройщика. А выгода заключалась вот в чём: у застройщика в первые годы после сдачи дома было много непроданных квартир, плюс большое офисное помещение на нижних этажах, и с них он отчисления в фонд за этот период в итоге не сделал, — говорит Людмила.
Кроме того, женщина рассказала о проблеме состояния труб горячего водоснабжения, не решающейся должным образом, по её мнению, из-за связи застройщика с управляющей компанией.
— Вместо того, чтобы судиться с застройщиком — как делала, например, управляющая компания в Академическом, которая выиграла суд у застройщика, и застройщик им в итоге полностью трубы поменял – наша УК решила использовать наши же деньги из фонда капремонта. Они не хотели взыскивать с застройщика. На двух собраниях собственников жильцы проголосовали против использования средств капремонта. Юрист УК был против, потому что якобы это не проблема застройщика, — рассказывает Людмила.
— Когда сюда люди заезжали, они действительно радовались, что всё было хорошо. Но со временем ситуация стала меняться не в лучшую сторону, — резюмирует жительница дома.
Впервые вопрос о смене управляющей компании в жилом комплексе встал в том самом 2019 году. Для начала жильцы решили сформировать совет дома, который, несмотря на то, что дома уже были давно сданы, так и не был сформирован к 2019 году.
Первыми для формирования совета дома собрались жители Громова, 28.
— В нашем доме провели общее собрание собственников, избрали совет дома и его председателя – Виктора. Он был собственником двух квартир – в домах № 28 и 30. Протокол собрания был совершенно чистый, и был зарегистрирован в ГЖИ. Но потом объявился один из собственников, предположительно, близкий к застройщику, и сказал, что его неправильно уведомили и поэтому он не участвовал в собрании. Этот собственник подал в суд, чтобы оспорить результаты собрания, — рассказала Ирина.
— После этого Виктора гнобили как только можно. И колёса прокалывали, и информационную травлю устраивали. В итоге он не выдержал этого, продал обе квартиры и съехал, — говорит Людмила, добавляя, что жильцы 30-го дома следили за ситуацией и поддерживали жителей дома №28.
Ирина отмечает ещё одну проблему для смены УК, созданную ООО «Миллениум» – бюрократическую. Дело в том, что сейчас в договоре с УК зафиксирован крайне затратный вариант уведомления жильцов о проведении общего собрания – заказным письмом с уведомлением о вручении.
— Инициатор собрания сейчас должен заплатить порядка 300 тысяч рублей почтовых расходов, чтобы просто уведомить жильцов, — говорит Ирина.
Людмила говорит, что неоднократно предлагала УК изменить способ уведомления на размещение информации на стендах – такой вариант, согласно Жилищному кодексу, можно легко согласовать на общем собрании. Однако УК при проведении собраний раз за разом отказывалась вносить данный вопрос в повестку. «А ведь эти расходы вложены в наш тариф» — возмущается Людмила.
Апофеозом противодействия проведению собрания жильцы называют попытку сорвать его путём обращения в полицию.
Когда жильцы жома №30 проводили общее собрание собственников по вопросу смены УК 26 марта этого года, кто-то позвонил в полицию и сообщил, что люди якобы собираются на митинг против [Роскомнадзор] с Украиной. В итоге на место прибыли полиция и Росгвардия.
Ирина и Людмила говорят, что инициаторам собрания пришлось специально ездить в полицию и объяснять, что никакого митинга они проводить не планируют.
Ирина связывает это с попытками сорвать собрание заинтересованными лицами, поскольку инициативной группе удалось заручиться поддержкой 80% жильцов дома по вопросу смены УК – при том, что, по её словам, именно в этом доме наибольшее число собственников, связанных с застройщиком.
С проблемами, с которыми сталкивался несостоявшийся председатель совета дома Виктор три года назад, столкнулись и нынешние члены инициативной группы.
Ирина рассказала «Вечерним ведомостям», что после того как она плотно занялась работой по организации общего собрания, у её машины начали резать колёса – случаи порчи имущества происходили как возле её дома, так и возле работы, на улице Амундсена, в нескольких километрах от ЖК «Миллениум». После этих случаев она стала ставить машину на платную парковку, но и это не помогло – недавно ей там разбили лобовое стекло.
Также «Вечерним ведомостям» о случае прокола колёс на машине рассказал ещё один житель дома Громова, 28 и сторонник смены управляющей компании Артём. Он рассказал, что 25 марта, за день до проведения общего собрания, обнаружил проколы в колёсах своей машины.
— Боимся. Потому что колёса когда протыкают и прокалывают, это, как правило, предупреждение. Дальше может быть страшно. Больше всего опасаюсь за девочек-инициаторов, — говорит Артём.
По всем случаям повреждения машины Ирина писала заявления в полицию (есть в распоряжении veved.ru), однако злоумышленники до сих пор не найдены. Хотя участковый пункт находится непосредственно в ЖК «Миллениум» – на Громова, 30.
— Ещё они пытаются против нас распространять недостоверную информацию. Например, когда мы собирали бюллетени, они в телеграм-канале выложили видео, на котором я захожу подъезд, а через несколько минут туда заходит мальчик. Параллельно они проводили своё собрание собственников жилья, а на видео мальчик заглянул в их ящик. И они выставили это так, что я зашла, а вслед за мной зашёл мальчик, и как будто совершил кражу бюллетеней, — говорит Ирина.
— Также на одном из первых собраний, и это зафиксировано на аудио, одна женщина угрожала мне физической расправой. Мне подкидывали под дверь различные вещи, закидывали машину яйцами, что только ни делали, — добавляет Ирина.
— Также они в чате размещали статью, что инициативная группа, то есть мы, якобы брали деньги, порядка полумиллиона рублей, у УК «Территория», что эта компания якобы купила нашу лояльность. Но «Территория» сюда не заходила, как они хотят это выставить – мы сами долго выбирали управляющую компанию, формировали меморандум, запрашивали коммерческие предложения у разных управляющих компаний, и просто посчитали эту УК наиболее приемлемой из окончательного списка из пяти компаний. Нам, главное, уйти из под управления УК «Миллениум», которая возомнила себя несменяемой, — сказала Ирина.
Людмила подтверждает сказанное Ириной, добавляя, что из «шорт-листа» из пяти управляющий компаний, который сформировали жильцы, «Территория» была выбрана лишь потому, что пообещала юридическую поддержку в проведении процедуры по смене УК, а жители посчитали, что по сравнению с другими «управляйками» её ресурсы для возможной борьбы в судах наиболее значительны для преодоления сопротивления «Миллениума», явно не желающего отдавать дома.
Юрист и член общественной палаты Свердловской области Максим Барбашин, помогающий жильцам в процедуре смены УК, не скрывает, что представляет интересы «Территории», но в разговоре с «Вечерними ведомостями» отверг предположение, что данный вопрос является коммерческим спором двух фирм, и сказал, что, в первую очередь, помогает реализовать жильцам законные права по выбору управляющей компании. К слову, личность Барбашина также стала объектом критики со стороны УК «Миллениум» – в телеграм-канале компании публиковались посты, посвящённые его биографии.
Корреспондент «Вечерних ведомостей» позвонил по телефону, указанному на сайте управляющей компании «Миллениум», и по нему ответил Андрей Царегородцев, представившийся ответственным за эксплуатацию и обслуживание.
Царегородцев на просьбу прокомментировать претензии жильцов заявил, что «в политику не лезет», но при этом согласился дать краткий комментарий.
— Я слышу эти вещи, про которые вы говорите, но не хочу слухами с вами делиться. Могу лишь заявить, что на сегодняшний день управляющая компания «Миллениум» работает штатно. Мы не дёргаемся. Мы выполняем свои обязанности.
При этом он заявил, что комплекс просто хотят «захватить».
— То, что кто-то хочет захватить комплекс, это очевидно. Насколько у них это получится, жизнь покажет. Не знаю, каким путём они пойдут. Есть, грубо говоря, три человека, которые мутят всю воду у нас на комплексе. Идёт выяснение отношений на уровне двух управляющих компаний. «Территория-Юг» здесь пытается наглым образом захватить власть. Что там дальше будет, – поживём-увидим, — сказал Царегородцев.
Позицию управляющей компании можно увидеть и в телеграм-канале, который она завела в марте этого года – как раз после того, как жильцы начали организовывать собрание о смене УК.
В канале в весьма тенденциозной манере подаётся информация об инициаторах собрания и представителях управляющей компании, которой они планируют передать управление домом.
Помимо критики членов инициативной группы, когда те инициировали собрания собственников, в телеграм-канале неоднократно публиковались посты, похожие на «страшилки» – о том, что «Миллениум» продаёт долю в УК структурам с «жёсткими» методами ведения бизнеса.
Людмила считает такие методы блефом: «У них уже два таких захода было. Что они якобы продаются. Но, во-первых, кто вас купит. А во-вторых, продайтесь тогда уже, наконец — может быть, с бандитами нам будет проще договориться, чем с вами».
Впрочем, свою позицию управляющей компании теперь предстоит отстаивать и в суде – как это часто бывает в случаях, когда жильцы пытаются сменить «управляйку», та подаёт в суд, чтобы оспорить протокол собрания собственников. 13 мая УК «Миллениум» подала иск в Ленинский районный суд. Первое заседание по нему должно пройти 16 июня. «Вечерние ведомости» будут следить за развитием событий.
Инициативная группа пытается сменить управляющую компанию, но сталкивается с противодействием, а также подозрительно участившимися случаями порчи имущества наиболее активных инициаторов смены УК. Подробнее — в материале veved.ru.
«Теннисный» жилой комплекс
ЖК «Миллениум» находится в квартале Громова – Шаумяна – Ясная –Волгоградская. Жилые высотки появились здесь в 2011 – 2017 годах, все три дома (Громова, 26, 28, 30) взяла под управление управляющая компания с одноимённым названием – ООО «Миллениум». Жительница дома и одна из инициаторов смены УК в разговоре с veved.ru высказала версию, что застройщик и «управляшка» как-то связаны с семьей бывшего президента России Бориса Ельцина – и якобы поэтому им «всё сходит с рук».
На соседнем участке в своё время действительно хотели возвести большой теннисный центр имени Бориса Ельцина, и даже размещали соответствующий щит, но в итоге вместо него там появилась ещё одна высотка.
Информационный щит о строительстве Уральского теннисного центра, 2012-й год. На заднем плане строится ЖК «Миллениум». Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Проект ЖК «Миллениум» с теннисным центром. Реализованы были в итоге только жилые высотки. Фото: документация проекта «Уральский теннисный центр»
А стройку самого ЖК «Миллениум» в качестве инвестора начинала организация под названием «Уральский теннисный центр», но в 2007 году она передала все права и обязанности по договору другой организации – ООО «Корпорация «Ваш дом».
«Вечерним ведомостям» не удалось найти достоверную информацию, которая связывала бы семью Ельцина с владельцами застройщика (хотя в ряде СМИ заявляли о его возможной аффилированности с родственниками то ли Ельцина, то ли Анатолия Гайды), зато не является секретом связь застройщика с управляющей компанией жилого комплекса. С этим жители «Миллениума» и связывают возникающие у них проблемы.
Схема связей застройщика и управляющей компании
Ирина живёт в доме по Громова, 28, он сдан в 2015 году. Два других дома комплекса сданы в 2011 – 2017 годах. Это относительно новый жилой фонд, который считается «лакомым» практически для любой управляющей компании – затрат на содержание и ремонт он требует гораздо меньше, чем здания советской постройки, а жильцы, как правило, более состоятельные и исправно платят коммунальные платежи. Но, по мнению Ирины, оказываемые «Миллениумом» услуги сейчас не соответствуют размеру взимаемой с жильцов платы, что и послужило поводом задуматься от смене УК.
Проблемы с состоянием дома
Впервые в информационном пространстве претензии к работе «управляшки» всплыли ещё три года назад – когда разгорелся конфликт из-за парковки, о котором написали СМИ. Тогда представители УК разместили объявления о закрытии парковки возле дома, если к указанной дате 100% собственников не погасят долги за коммуналку. Ирина сравнила такие методы управляющей компании с шантажом.
Объявления от управляющей компании в домах жилого комплекса. Фото предоставлены жильцами ЖК «Миллениум»
— Всем сказали, что мы парковку закроем, пока все собственники не погасят свои долги по коммуналке. Якобы управляющая компания не может нести такие расходы, — говорит ещё одна жительница «Миллениума», Людмила, проживающая в другом корпусе жилого комплекса — на Громова, 30.
— Когда все собственники сказали «нет», и житель дома №28 пригласил телевидение, УК всех охранников зазвала к себе в офис, все ворота открыли настежь, и так было три дня. Обиделись они так на нас, — добавляет девушка.
К слову, одна из жительниц дома подала иск, чтобы оспорить это решение УК, и Ленинский суд признал незаконным установленный ЖК «Миллениум» запрет а въезд на парковку.
При этом Людмила отмечает, что история с парковкой стала «последней каплей» для бунта жильцов, проблемы стали возникать одна за другой на протяжении года до этого.
— У нас была услуга «контроль доступа на территорию». Она стоит полторы тысячи рублей с каждой квартиры. В эту услугу в теории входит консьерж, охрана, видеонаблюдение и домофон на калитках. В 2019 году единоличным решением УК «Миллениум» изменила работу консьержей. Вместо режима 24/7 они стали работать лишь 12 часов в сутки. Собственники возмутились, сказали – снижайте тогда оплату. Но УК отказалась, сославшись на то, что оплата труда подорожала, и на это нет средств.
Кроме того, раньше было три КПП с охранниками – 12 человек. А стало всего 3 человека в день. Цена за услугу при этом не поменялась. Как брали полторы тысячи, так и осталось, — добавляет Людмила.
Квитанция от УК «Миллениум». Фото предоставлено жильцом комплекса
— После того как начал подниматься бунт, чтобы как-то недовольство погасить, УК нам пообещала, что «вот сейчас мы ещё две секции дома сдадим, и дальше всё будет, как было». И УК провела общее собрание собственников по принятию новых правил. Мы им поверили, проголосовали за правила проживания по сформированной ими повестке. Но в итоге ничего они нам не улучшили.
Мы пытались оспорить это в суде, но судья заключил, что не может признать это некачественной услугой, потому что в решении собрания собственников конкретно не описано, в чём заключается услуга «контроль доступа на территорию», — говорит жительница дома.
Также, по словам Людмилы, примерно с 2018-2019 года в комплексе стали плохо убираться, и в целом хуже следить за общей домовой территорией.
Девушка приводит в пример пропажу в ходе ремонта стены гранитной облицовки цоколя. По её словам, гранит является общим имуществом собственников жилья, а значит, не может быть демонтирован без согласия жильцов, но, тем не менее, он исчез, а управляющая компания сначала заявляла, что гранит хранится в их офисе, а затем, что и вовсе не предусмотрен проектом, а значит, в облицовке в этом месте его быть не должно.
Людмила также рассказала «Вечерним ведомостям» о проблемах с отчислениями в фонд капремонта.
— Первая секция нашего дома построена в 2011, вторая – в 2015. Формально адрес дом получил в 2011. Поэтому мы, жители второй секции, не получили льготное право не платить в фонд капремонта, которое даётся на первые три года после сдачи дома.
По факту об этом сразу знал застройщик. Знала и УК «Миллениум». Но они не подавали эти данные. И в ноябре 2019 года всем собственникам новой секции, которая сдавалась в 2015 году, пришли квитанции с долгами по 30-50 тысяч рублей в фонд капремонта.
Застройщик об этом прекрасно знал, и вот всё всплыло. И мы очень долго судились. Сначала застройщик сказал, что погасит свою часть долга перед собственниками, которые купили жильё позже. Я вот квартиру купила в 2019 году, а мне фонд капремонта насчитал с 2015 года. И ведь по закону я должна платить, потому что долг по капремонту, в отличии от долгов за коммуналку, переходит от предыдущего собственника.
Они мне выплатили за 2017-2018 год, остальное не стали – сказали, что не придётся выплачивать из-за истечения срока исковой давности. И всем признали истечение срока исковой давности, и все заплатили только за свои три года.
Но проблема тут в том, что в процессе всего этого наш дом потерял средства, которые могли бы быть зачислены на счёт дома. Просто за счёт истечения срока исковой давности – ради выгоды застройщика. А выгода заключалась вот в чём: у застройщика в первые годы после сдачи дома было много непроданных квартир, плюс большое офисное помещение на нижних этажах, и с них он отчисления в фонд за этот период в итоге не сделал, — говорит Людмила.
Кроме того, женщина рассказала о проблеме состояния труб горячего водоснабжения, не решающейся должным образом, по её мнению, из-за связи застройщика с управляющей компанией.
— Вместо того, чтобы судиться с застройщиком — как делала, например, управляющая компания в Академическом, которая выиграла суд у застройщика, и застройщик им в итоге полностью трубы поменял – наша УК решила использовать наши же деньги из фонда капремонта. Они не хотели взыскивать с застройщика. На двух собраниях собственников жильцы проголосовали против использования средств капремонта. Юрист УК был против, потому что якобы это не проблема застройщика, — рассказывает Людмила.
— Когда сюда люди заезжали, они действительно радовались, что всё было хорошо. Но со временем ситуация стала меняться не в лучшую сторону, — резюмирует жительница дома.
Проблемы с проведением собрания по смене УК
Впервые вопрос о смене управляющей компании в жилом комплексе встал в том самом 2019 году. Для начала жильцы решили сформировать совет дома, который, несмотря на то, что дома уже были давно сданы, так и не был сформирован к 2019 году.
Первыми для формирования совета дома собрались жители Громова, 28.
— В нашем доме провели общее собрание собственников, избрали совет дома и его председателя – Виктора. Он был собственником двух квартир – в домах № 28 и 30. Протокол собрания был совершенно чистый, и был зарегистрирован в ГЖИ. Но потом объявился один из собственников, предположительно, близкий к застройщику, и сказал, что его неправильно уведомили и поэтому он не участвовал в собрании. Этот собственник подал в суд, чтобы оспорить результаты собрания, — рассказала Ирина.
— После этого Виктора гнобили как только можно. И колёса прокалывали, и информационную травлю устраивали. В итоге он не выдержал этого, продал обе квартиры и съехал, — говорит Людмила, добавляя, что жильцы 30-го дома следили за ситуацией и поддерживали жителей дома №28.
Ирина отмечает ещё одну проблему для смены УК, созданную ООО «Миллениум» – бюрократическую. Дело в том, что сейчас в договоре с УК зафиксирован крайне затратный вариант уведомления жильцов о проведении общего собрания – заказным письмом с уведомлением о вручении.
— Инициатор собрания сейчас должен заплатить порядка 300 тысяч рублей почтовых расходов, чтобы просто уведомить жильцов, — говорит Ирина.
Людмила говорит, что неоднократно предлагала УК изменить способ уведомления на размещение информации на стендах – такой вариант, согласно Жилищному кодексу, можно легко согласовать на общем собрании. Однако УК при проведении собраний раз за разом отказывалась вносить данный вопрос в повестку. «А ведь эти расходы вложены в наш тариф» — возмущается Людмила.
Собрание жильцов назвали антивоенным митингом и вызвали полицию
Апофеозом противодействия проведению собрания жильцы называют попытку сорвать его путём обращения в полицию.
Когда жильцы жома №30 проводили общее собрание собственников по вопросу смены УК 26 марта этого года, кто-то позвонил в полицию и сообщил, что люди якобы собираются на митинг против [Роскомнадзор] с Украиной. В итоге на место прибыли полиция и Росгвардия.
Ирина и Людмила говорят, что инициаторам собрания пришлось специально ездить в полицию и объяснять, что никакого митинга они проводить не планируют.
Во время собрания жильцов полиция приехала на сообщение о том, что люди якобы готовят антивоенный митинг. Фото предоставлено жильцами
Ирина связывает это с попытками сорвать собрание заинтересованными лицами, поскольку инициативной группе удалось заручиться поддержкой 80% жильцов дома по вопросу смены УК – при том, что, по её словам, именно в этом доме наибольшее число собственников, связанных с застройщиком.
Проблемы у членов инициативной группы
С проблемами, с которыми сталкивался несостоявшийся председатель совета дома Виктор три года назад, столкнулись и нынешние члены инициативной группы.
Ирина рассказала «Вечерним ведомостям», что после того как она плотно занялась работой по организации общего собрания, у её машины начали резать колёса – случаи порчи имущества происходили как возле её дома, так и возле работы, на улице Амундсена, в нескольких километрах от ЖК «Миллениум». После этих случаев она стала ставить машину на платную парковку, но и это не помогло – недавно ей там разбили лобовое стекло.
Этого молодого человека, проколовшего колёса, до сих пор не нашли
Также «Вечерним ведомостям» о случае прокола колёс на машине рассказал ещё один житель дома Громова, 28 и сторонник смены управляющей компании Артём. Он рассказал, что 25 марта, за день до проведения общего собрания, обнаружил проколы в колёсах своей машины.
— Боимся. Потому что колёса когда протыкают и прокалывают, это, как правило, предупреждение. Дальше может быть страшно. Больше всего опасаюсь за девочек-инициаторов, — говорит Артём.
Ирина говорит, что колёса на её машине прокалывали и у дома, и у работы, а недавно разбили стекло даже на платной парковке. Фото предоставлено Ириной.
По всем случаям повреждения машины Ирина писала заявления в полицию (есть в распоряжении veved.ru), однако злоумышленники до сих пор не найдены. Хотя участковый пункт находится непосредственно в ЖК «Миллениум» – на Громова, 30.
Виновных по заявлениям Ирины на настоящий момент не нашли.
— Ещё они пытаются против нас распространять недостоверную информацию. Например, когда мы собирали бюллетени, они в телеграм-канале выложили видео, на котором я захожу подъезд, а через несколько минут туда заходит мальчик. Параллельно они проводили своё собрание собственников жилья, а на видео мальчик заглянул в их ящик. И они выставили это так, что я зашла, а вслед за мной зашёл мальчик, и как будто совершил кражу бюллетеней, — говорит Ирина.
— Также на одном из первых собраний, и это зафиксировано на аудио, одна женщина угрожала мне физической расправой. Мне подкидывали под дверь различные вещи, закидывали машину яйцами, что только ни делали, — добавляет Ирина.
— Также они в чате размещали статью, что инициативная группа, то есть мы, якобы брали деньги, порядка полумиллиона рублей, у УК «Территория», что эта компания якобы купила нашу лояльность. Но «Территория» сюда не заходила, как они хотят это выставить – мы сами долго выбирали управляющую компанию, формировали меморандум, запрашивали коммерческие предложения у разных управляющих компаний, и просто посчитали эту УК наиболее приемлемой из окончательного списка из пяти компаний. Нам, главное, уйти из под управления УК «Миллениум», которая возомнила себя несменяемой, — сказала Ирина.
Людмила подтверждает сказанное Ириной, добавляя, что из «шорт-листа» из пяти управляющий компаний, который сформировали жильцы, «Территория» была выбрана лишь потому, что пообещала юридическую поддержку в проведении процедуры по смене УК, а жители посчитали, что по сравнению с другими «управляйками» её ресурсы для возможной борьбы в судах наиболее значительны для преодоления сопротивления «Миллениума», явно не желающего отдавать дома.
Юрист и член общественной палаты Свердловской области Максим Барбашин, помогающий жильцам в процедуре смены УК, не скрывает, что представляет интересы «Территории», но в разговоре с «Вечерними ведомостями» отверг предположение, что данный вопрос является коммерческим спором двух фирм, и сказал, что, в первую очередь, помогает реализовать жильцам законные права по выбору управляющей компании. К слову, личность Барбашина также стала объектом критики со стороны УК «Миллениум» – в телеграм-канале компании публиковались посты, посвящённые его биографии.
Позиция управляющей компании
Корреспондент «Вечерних ведомостей» позвонил по телефону, указанному на сайте управляющей компании «Миллениум», и по нему ответил Андрей Царегородцев, представившийся ответственным за эксплуатацию и обслуживание.
Царегородцев на просьбу прокомментировать претензии жильцов заявил, что «в политику не лезет», но при этом согласился дать краткий комментарий.
— Я слышу эти вещи, про которые вы говорите, но не хочу слухами с вами делиться. Могу лишь заявить, что на сегодняшний день управляющая компания «Миллениум» работает штатно. Мы не дёргаемся. Мы выполняем свои обязанности.
При этом он заявил, что комплекс просто хотят «захватить».
— То, что кто-то хочет захватить комплекс, это очевидно. Насколько у них это получится, жизнь покажет. Не знаю, каким путём они пойдут. Есть, грубо говоря, три человека, которые мутят всю воду у нас на комплексе. Идёт выяснение отношений на уровне двух управляющих компаний. «Территория-Юг» здесь пытается наглым образом захватить власть. Что там дальше будет, – поживём-увидим, — сказал Царегородцев.
Позицию управляющей компании можно увидеть и в телеграм-канале, который она завела в марте этого года – как раз после того, как жильцы начали организовывать собрание о смене УК.
В канале в весьма тенденциозной манере подаётся информация об инициаторах собрания и представителях управляющей компании, которой они планируют передать управление домом.
Публикации из чата УК «Миллениум»
Помимо критики членов инициативной группы, когда те инициировали собрания собственников, в телеграм-канале неоднократно публиковались посты, похожие на «страшилки» – о том, что «Миллениум» продаёт долю в УК структурам с «жёсткими» методами ведения бизнеса.
Объявления о якобы планах продажи в телеграм-канале УК «Миллениум»
Людмила считает такие методы блефом: «У них уже два таких захода было. Что они якобы продаются. Но, во-первых, кто вас купит. А во-вторых, продайтесь тогда уже, наконец — может быть, с бандитами нам будет проще договориться, чем с вами».
Впрочем, свою позицию управляющей компании теперь предстоит отстаивать и в суде – как это часто бывает в случаях, когда жильцы пытаются сменить «управляйку», та подаёт в суд, чтобы оспорить протокол собрания собственников. 13 мая УК «Миллениум» подала иск в Ленинский районный суд. Первое заседание по нему должно пройти 16 июня. «Вечерние ведомости» будут следить за развитием событий.
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