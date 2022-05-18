20-летний рядовой из Нижнего Тагила погиб в Украине

09.51 Среда, 25 мая 2022
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле сегодня, 25 мая, состоится прощание с 20-летним Максимом Ермоленко. Он погиб в ходе боевых действий на территории Украины. Об этом сообщает «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на родственников погибшего.

Максим Ермоленко был рядовым. По словам родственников, он погиб 13 мая при выполнении боевых задач где-то под Харьковом. Точное место гибели неизвестно.

Молодой человек окончил девять классов в школе №4, а затем учился в Центре подготовки персонала АО НПК «Уралвагонзавод. Выучившись на фрезеровщика, Максим пошел работать на УВЗ, а через несколько месяцев ему пришла повестка в армию. Отслужив в армии, он подписал контракт.

Прощание с Максимом Ермоленко состоится сегодня в 11:30 в ритуальном зале «Реквием» на Челюскинцев, 47 в Нижнем Тагиле.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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