В Каменске-Уральском ищут 14-летнего подростка, пропавшего 13 мая
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Каменске-Уральском пропал 14-летний Илья Алексеевич Куприянов. В последний раз его видели 13 мая 2022 года, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Свердловской области.
Приметы: рост 158 см, нормальное телосложение, тёмно-русые короткие волосы, зелёные глаза. Был одет в тёмно-синюю куртку, серые штаны и чёрные кроссовки. С собой был чёрный рюкзак.
Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или 112. Сообщить о местонахождении подростка также можно инфоргам поискового отряда, Любе по номеру 8 982 744-12-45 или Екатерине – 8 953 053-04 -83.
Приметы: рост 158 см, нормальное телосложение, тёмно-русые короткие волосы, зелёные глаза. Был одет в тёмно-синюю куртку, серые штаны и чёрные кроссовки. С собой был чёрный рюкзак.
Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или 112. Сообщить о местонахождении подростка также можно инфоргам поискового отряда, Любе по номеру 8 982 744-12-45 или Екатерине – 8 953 053-04 -83.
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