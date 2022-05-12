Военнослужащий из Краснотурьинска погиб на территории Украины
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Десантник из Краснотурьинска Андрей Зайцев погиб на территории Украины. Ему было 34 года. Об этом сообщает издание «Вечерний Краснотурьинск» со ссылкой на сестру погибшего Анну.
По словам Анны, Андрей Зайцев проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках с 2005 по 2007 год. После окончания службы он вернулся домой – в поселок Рудничный. В 2014 году мужчина подписал контракт и уехал служить в ВДВ Краснодарского края, а в 2018 году Андрея Зайцева перевели на службу в Крым.
Сестра погибшего рассказала, что ночью 6 мая ей позвонила жена Андрея и сообщила о его гибели. 11 мая пришло подтверждение.
Прощание с Андреем Зайцевым пройдет в ДК «Горняк» поселка Рудничный 15 мая в 13.00. У погибшего остались жена и дочь.
По словам Анны, Андрей Зайцев проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках с 2005 по 2007 год. После окончания службы он вернулся домой – в поселок Рудничный. В 2014 году мужчина подписал контракт и уехал служить в ВДВ Краснодарского края, а в 2018 году Андрея Зайцева перевели на службу в Крым.
Сестра погибшего рассказала, что ночью 6 мая ей позвонила жена Андрея и сообщила о его гибели. 11 мая пришло подтверждение.
Прощание с Андреем Зайцевым пройдет в ДК «Горняк» поселка Рудничный 15 мая в 13.00. У погибшего остались жена и дочь.
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