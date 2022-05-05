На задержанных в парке Победы в Екатеринбурге двух пенсионерок составили протоколы за дискредитацию армии

19.30 Воскресенье, 8 мая 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня в Екатеринбурге в парке Победы задержали двух пенсионерок в возрасте 79-ти и 80-ти лет, одна из которых, предположительно, раздавала листовки.

Акция проходила в уралмашевском гайд-парке, где можно проводить мероприятия численностью до 100 человек без уведомления властей. Однако участницу акции, 80-летнюю пенсионерку Галину Бастрыгину, задержали в самом начале.

Известно, что содержание листовок, которые, предположительно, раздавала женщина, стало поводом для внимания полиции.



По данным корреспондента «Вечерним ведомостей», после того как одна из журналисток Елена Шукаева, попыталась прочитать, что было написано в раздаточном материале, один из сотрудников полиции буквально вырвал листовку из рук корреспондентки, заявив, что листовка нарушает закон.

Помимо Галины Бастрыгиной, была задержана еще одна пенсионерка – 79-летняя Светлана Молева. Она, по словам Бастрыгиной, листовки не раздавала, а только взяла одну из них в руки, чтобы почитать. Обеих женщин доставили в отдел полиции в Орджоникидзевском районе.

На обеих составили протоколы по статье 20.3.3 КоАП о дискредитации ВС РФ. Теперь пенсионеркам грозят штрафы от 30 до 50 тысяч рублей.

Как уточнил «Вечерним ведомостям» адвокат Илдар Садыков, на Быстрыгину оформили два протокола. Полицейские ей припомнили пикет в парке 50-летия ВЛКСМ, где также не требуется уведомлять об акциях численностью до 100 человек. На плакате в тот раз не было упоминаний Вооруженных сил России.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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19:30 На задержанных в парке Победы в Екатеринбурге двух пенсионерок составили протоколы за дискредитацию армии
17:35 Жильцы дома на Циолковского в Екатеринбурге пожаловались на платную парковку
17:11 Погода в Свердловской области ожидается ветреная и дождливая
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13:48 В Верхней Салде ищут пропавшего в начале года 38-летнего мужчину
13:01 Имущество депутата-мошенника в Екатеринбурге выставили на торги
12:54 Стилисты запустили шоп-туры в Казахстан по закрывшимся в Екатеринбурге магазинам
11:49 В Чусовском озере в Свердловской области погибла рыба
10:58 В ангаре на улице Горнистов в Екатеринбурге произошёл пожар
10:06 Жительница Нижнего Тагила лишилась 100 тысяч после знакомства в баре
20:58 Футбольный клуб «Урал» в Екатеринбурге уступил московскому «Спартаку»
17:50 На трассе Екатеринбург – Тюмень под грузовиком погиб пенсионер
16:20 В столице Урала скончался известный кардио-реаниматолог скорой помощи
15:40 Кадеты свердловского МЧС заступили в караул у Вечного огоня
14:39 Свердловский оперштаб сообщил о 121 случае коронавируса
13:49 Студентам УрФУ пригрозили отчислениями из-за долгов по учёбе
12:58 В Екатеринбурге снизились цены на алкогольную продукцию
12:16 В уральскую столицу прибыл ретропоезд «Эшелон Победы»
11:39 Екатеринбургский бар «Огонёк» расторг контракт с ресторатором Кексиным
10:47 В Берёзовском ищут 27-летнего молодого человека, пропавшего 6 мая
09:57 В центре Екатеринбурга ограничили продажу алкоголя
09:45 Екатеринбургский интернет-эксперт попал в список иностранных агентов
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