На задержанных в парке Победы в Екатеринбурге двух пенсионерок составили протоколы за дискредитацию армии
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня в Екатеринбурге в парке Победы задержали двух пенсионерок в возрасте 79-ти и 80-ти лет, одна из которых, предположительно, раздавала листовки.
Акция проходила в уралмашевском гайд-парке, где можно проводить мероприятия численностью до 100 человек без уведомления властей. Однако участницу акции, 80-летнюю пенсионерку Галину Бастрыгину, задержали в самом начале.
Известно, что содержание листовок, которые, предположительно, раздавала женщина, стало поводом для внимания полиции.
По данным корреспондента «Вечерним ведомостей», после того как одна из журналисток Елена Шукаева, попыталась прочитать, что было написано в раздаточном материале, один из сотрудников полиции буквально вырвал листовку из рук корреспондентки, заявив, что листовка нарушает закон.
Помимо Галины Бастрыгиной, была задержана еще одна пенсионерка – 79-летняя Светлана Молева. Она, по словам Бастрыгиной, листовки не раздавала, а только взяла одну из них в руки, чтобы почитать. Обеих женщин доставили в отдел полиции в Орджоникидзевском районе.
На обеих составили протоколы по статье 20.3.3 КоАП о дискредитации ВС РФ. Теперь пенсионеркам грозят штрафы от 30 до 50 тысяч рублей.
Как уточнил «Вечерним ведомостям» адвокат Илдар Садыков, на Быстрыгину оформили два протокола. Полицейские ей припомнили пикет в парке 50-летия ВЛКСМ, где также не требуется уведомлять об акциях численностью до 100 человек. На плакате в тот раз не было упоминаний Вооруженных сил России.
Акция проходила в уралмашевском гайд-парке, где можно проводить мероприятия численностью до 100 человек без уведомления властей. Однако участницу акции, 80-летнюю пенсионерку Галину Бастрыгину, задержали в самом начале.
Известно, что содержание листовок, которые, предположительно, раздавала женщина, стало поводом для внимания полиции.
По данным корреспондента «Вечерним ведомостей», после того как одна из журналисток Елена Шукаева, попыталась прочитать, что было написано в раздаточном материале, один из сотрудников полиции буквально вырвал листовку из рук корреспондентки, заявив, что листовка нарушает закон.
Помимо Галины Бастрыгиной, была задержана еще одна пенсионерка – 79-летняя Светлана Молева. Она, по словам Бастрыгиной, листовки не раздавала, а только взяла одну из них в руки, чтобы почитать. Обеих женщин доставили в отдел полиции в Орджоникидзевском районе.
На обеих составили протоколы по статье 20.3.3 КоАП о дискредитации ВС РФ. Теперь пенсионеркам грозят штрафы от 30 до 50 тысяч рублей.
Как уточнил «Вечерним ведомостям» адвокат Илдар Садыков, на Быстрыгину оформили два протокола. Полицейские ей припомнили пикет в парке 50-летия ВЛКСМ, где также не требуется уведомлять об акциях численностью до 100 человек. На плакате в тот раз не было упоминаний Вооруженных сил России.
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