Жильцы дома на Циолковского в Екатеринбурге пожаловались на платную парковку

17.35 Воскресенье, 8 мая 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Жильцы дома на улице Циолковского, 3 в Екатеринбурге пожаловались на платную парковку, из-за которой они не могут оставлять машины у собственного дома. В администрации парковки автовладельцам объяснили, что территорию возле их дома выкупило частное лицо.

По словам автоэксперта, жильцы сейчас могут запросить выписку из кадастровой карты и написать заявление в полицию, чтобы проверить правовые основания нахождения парковки на этом участке.

«Если эта территория действительно принадлежит кому-то, значит он в своем праве, и с этим ничего не сделать, так бывает, это законом не запрещено», – рассказал эксперт порталу Е1.

Местные жители уже написали заявление в прокуратуру и Роспотребнадзор и теперь планируют выходить на пикет.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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13:48 В Верхней Салде ищут пропавшего в начале года 38-летнего мужчину
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12:54 Стилисты запустили шоп-туры в Казахстан по закрывшимся в Екатеринбурге магазинам
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16:20 В столице Урала скончался известный кардио-реаниматолог скорой помощи
15:40 Кадеты свердловского МЧС заступили в караул у Вечного огоня
14:39 Свердловский оперштаб сообщил о 121 случае коронавируса
13:49 Студентам УрФУ пригрозили отчислениями из-за долгов по учёбе
12:58 В Екатеринбурге снизились цены на алкогольную продукцию
12:16 В уральскую столицу прибыл ретропоезд «Эшелон Победы»
11:39 Екатеринбургский бар «Огонёк» расторг контракт с ресторатором Кексиным
10:47 В Берёзовском ищут 27-летнего молодого человека, пропавшего 6 мая
09:57 В центре Екатеринбурга ограничили продажу алкоголя
09:45 Екатеринбургский интернет-эксперт попал в список иностранных агентов
21:58 Минюст РФ исключил единственного екатеринбуржца из списка СМИ-иноагентов
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