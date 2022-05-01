Жильцы дома на Циолковского в Екатеринбурге пожаловались на платную парковку
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Жильцы дома на улице Циолковского, 3 в Екатеринбурге пожаловались на платную парковку, из-за которой они не могут оставлять машины у собственного дома. В администрации парковки автовладельцам объяснили, что территорию возле их дома выкупило частное лицо.
По словам автоэксперта, жильцы сейчас могут запросить выписку из кадастровой карты и написать заявление в полицию, чтобы проверить правовые основания нахождения парковки на этом участке.
«Если эта территория действительно принадлежит кому-то, значит он в своем праве, и с этим ничего не сделать, так бывает, это законом не запрещено», – рассказал эксперт порталу Е1.
Местные жители уже написали заявление в прокуратуру и Роспотребнадзор и теперь планируют выходить на пикет.
По словам автоэксперта, жильцы сейчас могут запросить выписку из кадастровой карты и написать заявление в полицию, чтобы проверить правовые основания нахождения парковки на этом участке.
«Если эта территория действительно принадлежит кому-то, значит он в своем праве, и с этим ничего не сделать, так бывает, это законом не запрещено», – рассказал эксперт порталу Е1.
Местные жители уже написали заявление в прокуратуру и Роспотребнадзор и теперь планируют выходить на пикет.
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