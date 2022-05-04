Екатеринбургская «Уралочка-НТМК» уступила калининградскому «Локомотиву» во втором матче

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» уступила калининградскому «Локомотиву» во второй встрече финальной серии чемпионата России, закончив матч со счётом 1:3 (22:25, 22:25, 26:24, 17:25).Первая игра началась с рывка «Локомотива». Калининградские волейболистки сохраняли преимущество до конца партии с большим отрывом, «Уралочке» удалось сократить отставание, но победа осталась за соперницами – 25:22.Вторая игра шла на равных, но в определенный момент «Локомотиву» удалось вернуть преимущество благодаря сильной подаче. Благодаря уверенной игре калининградским волейболисткам удалось добиться победы – 25:22.Третья партия началась с упорной борьбы. «Локомотиву» удалось уйти в отрыв за счет ошибок игроков «Уралочки», но екатеринбургские спортсмены получили преимущество и уверенно забрали победу – 26:24.В четвертой игре «Локомотиву» удалось повести в начале сета за счет блока. К середине игре «Уралочка» сократила отставание, но калининградские волейболистки уверенно завершили игру в свою пользу за счет безупречных блоков – 25:17.Следующие две игры серии пройдут в Нижнем Тагиле 8 и 9 мая.