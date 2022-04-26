В Екатеринбурге ищут 17-летнего юношу, пропавшего 2 мая
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Екатеринбурге пропал 17-летний Илья Андреевич Кочнев. Последний раз его видели 2 мая 2022 года, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, карие глаза. В день пропажи был одет в чёрные куртку, толстовку с капюшоном, штаны и серебристо-чёрные кроссовки.
Из особых примет длинная чёлка. С собой был чёрный рюкзак.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, карие глаза. В день пропажи был одет в чёрные куртку, толстовку с капюшоном, штаны и серебристо-чёрные кроссовки.
Из особых примет длинная чёлка. С собой был чёрный рюкзак.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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