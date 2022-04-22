В Свердловской области ищут 10-летнего мальчика, пропавшего 26 апреля
Общество
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В Свердловской области пропал 10-летний Александр Пшеницын из Каменска-Уральского. С 26 апреля 2022 года его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «Прорыв».
Приметы: рост 120 см, среднее телосложение, карие глаза, русые волосы. На момент пропажи был одет в коричневую куртку, серо-белую кофту, зелёные джинсы и серые кроссовки.
Розыском пропавшей занимается Муниципальный отдел МВД России «Каменск-Уральский». Всех, кто располагает информацией о местонахождении мальчишка, просят обращаться по телефону 8 (343) 932-23-15.
Приметы: рост 120 см, среднее телосложение, карие глаза, русые волосы. На момент пропажи был одет в коричневую куртку, серо-белую кофту, зелёные джинсы и серые кроссовки.
Розыском пропавшей занимается Муниципальный отдел МВД России «Каменск-Уральский». Всех, кто располагает информацией о местонахождении мальчишка, просят обращаться по телефону 8 (343) 932-23-15.
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