В Свердловской области ищут 10-летнего мальчика, пропавшего 26 апреля

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области пропал 10-летний Александр Пшеницын из Каменска-Уральского. С 26 апреля 2022 года его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «Прорыв».Приметы: рост 120 см, среднее телосложение, карие глаза, русые волосы. На момент пропажи был одет в коричневую куртку, серо-белую кофту, зелёные джинсы и серые кроссовки.Розыском пропавшей занимается Муниципальный отдел МВД России «Каменск-Уральский». Всех, кто располагает информацией о местонахождении мальчишка, просят обращаться по телефону 8 (343) 932-23-15.