Посигналившего участникам мирного митинга в Екатеринбурге водителя спустя два месяца отправили под арест

09.03 Понедельник, 25 апреля 2022
Общество
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вечером в пятницу 22 апреля назначил 5 суток административного ареста водителю-курьеру Михаилу Кислухину. Его признали виновным в неповиновении сотруднику полиции во время антимилитаристской акции 24 февраля на площади 1905 года.

Хотя за сутки до этого, 21 апреля, тот же суд оправдал его по делу об участии в той акции. Однако оправдательное постановление, по всей видимости, очень огорчило полицейских — настолько, что они подкараулили Кислухина прямо на выходе из суда и в спешке оформили на него ещё два протокола.

Первый оправданный среди задержанных на антивоенных акциях в Екатеринбурге



Михаил Кислухин стал первым «оправданным» среди всех задержанных на антимилитаристских акциях екатеринбуржцев. В остальных случаях, даже если «опротоколенные» по статье 20.2 КоАП (нарушение правил проведения публичного мероприятия) утверждали, что они ничего не скандировали, не имели средств агитации, и предоставляли различные фото- и видеозаписи в подтверждение этого, суды неизменно вставали на сторону полиции. Есть протокол – есть обвинительное постановление — по такому сценарию проходили все суды. Слова, сказанные полицейскими, всегда перевешивали многочисленные доказательства защиты.

Правда, формально был один случай «оправдательного» постановления – за неделю до Кислухина, 13 апреля. Но там причиной стало то, что полицейские составили протокол на несуществующего человека. И судье Верх-Исетского суда Екатерине Гейгер ничего не оставалось сделать, кроме как дело прекратить. Об этом конфузе екатеринбургских правоохранителей мы писали подробно в нашем телеграм-канале.

Что касается Михаила Кислухина, то вечером 24 февраля 2022 года он проезжал по площади 1905 года мимо памятника Ленину на своей «девятке». В тот день у монумента собралась не согласованная с властями стихийная акция с лозунгами «за мир» и «нет [Роскомнадзор]».


Вечером 24 февраля на площади 1905 года задерживали не только пешеходов, но и водителей


Кислухина, как и ещё одного водителя, Юрия Филиппова, который якобы приветственно сигналил протестующим 24 февраля с проезжей части площади 1905 года, силовики достаточно жёстко выволокли из машины. Но если на Филиппова тогда составили протокол по статье 19.3 (неповиновение сотруднику полиции), то на Михаила Кислухина оформили протокол по «митинговой» статье 20.2 КоАП, а именно по её 5-й части (участие в несогласованном публичном мероприятии). Эта статья неарестная, поэтому суд отложили до 21-го апреля.


Судья Железнодорожного суда Ольга Дорохина. Фото: Иван Абатуров / CC BY-SA 4.0


В самом суде предоставленные полицией доказательства судья Ольга Дорохина посчитала неубедительными. Действительно, формулировку «нарушал общественный порядок, находясь в салоне автомобиля, подавал звуковые сигналы гражданам», прописанную полицейскими в протоколе, сложно притянуть к участию в митинге или пикете.

В итоге Дорохина решила дело прекратить ввиду отсутствия в действиях Кислухина состава административного правонарушения.

Радость от победы над полицией была недолгой



Но полицейские, проигравшие данный процесс, на этом не успокоились – уже на выходе из здания Железнодорожного суда Кислухина вместе с его адвокатом Натальей Новиковой поджидали сотрудники УМВД по городу Екатеринбургу в лице инспектора ОИАЗ Сергея Кулешова, а также инспектора ГИБДД. Причём причиной задержания стали всё те же события 24 февраля, с момента которых прошло уже почти два месяца.

Ключевое слово в данном случае – «почти». Потому что именно по прошествии двух месяцев истекает срок давности по статьям 19.3 и 12.20 КоАП, которые Кислухину вменили сотрудники ОИАЗ и ГИБДД соответственно.

Адвокат Наталья Новикова в разговоре с «Вечерними ведомостями» выразила мнение, что полицейские испугались того, что после «оправдательного» постановления получилось, что их действия по доставлению Кислухина 24 февраля с площади в отдел полиции оказались незаконными. Судебное постановление по сути означало, что оснований задерживать с применением силы и доставлять водителя в отдел не было, поэтому полиция за два дня до истечения срока давности «придумала» новый протокол, — считает адвокат.


Инспектор ОИАЗ УМВД по Екатеринбургу Сергей Кулешов и начальник ОИАЗ ОП №11 Татьяна Кузнецова составили на Михаила Кислухина новый протокол по новой статье


В итоге Кислухина доставили в ОП №11 – тот же отдел, где он провёл вечер 24 февраля. В новом протоколе фабула обвинения дополнилась тем, что водитель неоднократно отверг требования полицейского предъявить документы, якобы поэтому и был задержан.

Кислухин указал в протоколе, что не согласен с написанным там полицейским, после чего остался в изоляторе ждать суда – статья 19.3, в отличие от ч. 5 ст. 20.2, является арестной, поэтому на свободу после составления протокола не отпускают.

Новый суд и новые вводные



На следующий день Кислухина доставили в тот же Железнодорожный суд, который оправдал. Но уже к другой судье – Наталье Кислицыной.

Защищала Кислухина вновь адвокат Наталья Новикова. И перед судом они стали свидетелями того, как за несколько минут до заседания распечатанный и подписанный за день до этого протокол от руки дополняет составившая его майор Татьяна Кузнецова.



Более того, Кузнецова ещё и попыталась заставить Кислухина поставить подпись под этим протоколом, однако он отказался этого делать.


Рукописно дополненный протокол на водителя


В заседании суд отверг противоречия, на которые указывал адвокат, не смутили судью и рукописные дополнения в протоколе.

В итоговом тексте постановления была ретранслирована позиция полиции:

«24.02.2022 по ул. Ленина, 25 сотрудником ДПС остановлен автомобиль ВАЗ-2109, водитель которого Кислухин М.П. допустил нарушение ПДД – подавал звуковые сигналы, последнему было предложено предъявить документы, удостоверяющие личность и на транспортное средство, выйти из автомобиля для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.20 КоАП РФ. Однако после этого Кислухин отказывался выполнить требования сотрудника полиции предъявить документы, оказывал активное неповиновение, хватал сотрудников полиции за одежду, а связи с чем к нему была применена физическая сила и спецсредства.

Таким образом, требование сотрудника полиции к Кислухину предъявить документы, удостоверяющие личность и документы на транспортное средство, выйти из автомобиля, в связи с тем, что имелся повод к возбуждению в отношении него дела об административном правонарушении за нарушение ПДД – является законным


Основываясь на этом, суд отправил Кислухина в спецприёмник отбывать 5 суток административного ареста. Вероятно, у судьи Кислицыной всё же закрались сомнения в виновности Кислухина, ведь, как правило, когда речь идёт о наказании участников политических акций, суды назначают максимально возможные по статье 19.3 КоАП 15 суток ареста, лишь изредка снижая до 10–9. 5 суток ареста же можно назвать в данной ситуации весьма мягким наказанием.



Адвокат Наталья Новикова считает, что полицейские, составившие «на ленточке» – за пару дней до истечения сроков давности – два протокола по новым статьям КоАП, сделали это, чтобы «узаконить» доставление её доверителя 24 февраля и обезопасить себя от обвинений в превышении полномочий – ведь после оправдательного постановления по «митинговой» статье были все основания подавать иск о компенсации вреда за незаконное доставление. Впрочем, Новикова всё же намерена подать заявление, чтобы действия полиции и Росгвардии проверили на предмет нарушения статьи 285 УК РФ.

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Владислав Постников, Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости
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