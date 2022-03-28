В Свердловской области похоронили медбрата, погибшего в ходе боевых действий в Украине

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в поселке Первомайский прошли похороны 22-летнего военнослужащего Антона Бунькова, который погиб в ходе боевых действий на территории Украины, будучи фельдшером медицинской службы.«Прощались вчера в местном ДК "Первомайский", хоронили в полностью закрытом гробу. Был и глава администрации, и от военкомата. Отдали все полагающиеся воинские почести, в том числе салют. Народу было очень много», – рассказал порталу Е1 знакомый погибшего.По словам местных жителей, до конца контракта ему оставалось несколько месяцев. Продлевать его он не планировал. Посмертно его представили к ордену Мужества.