В Екатеринбурге полицейские задержали около 10 человек за передвижение по городу в местах возможной протестной акции

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге полицейские задерживали молодых людей из-за подозрения в том, что они могут участвовать в акции протеста. При этом плакатов замечено не было, как и кричалок. Каким образом полицейские определяли, кого из прохожих задерживать, а кого нет, неизвестно.Накануне движение «Весна» анонсировало несогласованную с властями всероссийскую акцию протеста на 2 апреля. Однако на обозначенное движением место приехали в основном полицейские.По некоторым данным, полицейскими были задержаны 10 человек. Были ли они участниками акции или обычными прохожими, неизвестно. По словам очевидцев, одну девушку задержали за то, что она отказалась показать телефон полицейскому.На данный момент минимум одну горожанку выпустили из полиции без протокола.Позже на площади 1905 года задержали одиночного пикетчика, он стоял с пацифистским плакатом.