В Нижнем Тагиле похоронили погибшего на территории Украины военного
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В воскресенье, 27 марта, в Нижнем Тагиле прошли похороны военнослужащего 12-го отряда специального назначения «Урал» Владимира Голубцова, который погиб в ходе военной спецоперации на территории Украины.
В церемонии прощания приняли участие глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, замглавы администрации по социальной политике Валерий Суров, начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров, а также родственники, местные жители и сослуживцы.
Напомним, что о гибели военнослужащего Владимира Голубцова сообщил 16 марта мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. У погибшего остались жена и двое детей.
В церемонии прощания приняли участие глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, замглавы администрации по социальной политике Валерий Суров, начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров, а также родственники, местные жители и сослуживцы.
Напомним, что о гибели военнослужащего Владимира Голубцова сообщил 16 марта мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. У погибшего остались жена и двое детей.
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