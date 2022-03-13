На территории Украины погиб военный из Нижнего Тагила
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В ходе военной спецоперации на территории Украины погиб военнослужащий из Нижнего Тагила. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев на своей странице во ВКонтакте.
По словам Пинаева, боец 12-го Отряда специального назначения «Урал» Владимир Голубцов погиб на территории Украины, выполняя боевую задачу и защищая мирной население.
Мэр пообещал, что администрация Нижнего Тагила окажет всю необходимую помощь семье погибшего.
Редакция «Вечерних ведомостей» выражает соболезнования родным и близким Владимира Голубцова.
Ранее мы писали, что в Свердловской области похоронили военнослужащего из поселка Новоуткинск Николая Ахметзянова, который погиб при исполнении обязанностей военной службы.
Добавим, что губернатор Евгений Куйвашев еще ни разу публично не заявил о погибших на территории Украины военнослужащих из Свердловской области и не выразил соболезнования. При этом подобные сообщения уже были от глав других регионов России: Дагестана, Мордовии, Калмыкии, Татарстана и так далее.
По словам Пинаева, боец 12-го Отряда специального назначения «Урал» Владимир Голубцов погиб на территории Украины, выполняя боевую задачу и защищая мирной население.
Мэр пообещал, что администрация Нижнего Тагила окажет всю необходимую помощь семье погибшего.
Редакция «Вечерних ведомостей» выражает соболезнования родным и близким Владимира Голубцова.
Ранее мы писали, что в Свердловской области похоронили военнослужащего из поселка Новоуткинск Николая Ахметзянова, который погиб при исполнении обязанностей военной службы.
Добавим, что губернатор Евгений Куйвашев еще ни разу публично не заявил о погибших на территории Украины военнослужащих из Свердловской области и не выразил соболезнования. При этом подобные сообщения уже были от глав других регионов России: Дагестана, Мордовии, Калмыкии, Татарстана и так далее.
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