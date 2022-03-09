В Свердловской области похоронили военнослужащего, погибшего при выполнении специальных задач

19.18 Воскресенье, 13 марта 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Вчера с военными почестями похоронили военнослужащего из Свердловской области – 25-летнего жителя поселка Новоуткинск Николая Ахметзянова.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» наши читатели, о том, что молодой человек погиб на территории Украины, напрямую не говорится. В пришедшем его родным трагичном письме сообщается, что рядовой погиб при исполнении обязанностей военной службы, выполняя специальные задачи.

Наша редакция выражает соболезнования родным и близким погибшего 25-летнего Николая Ахметзянова.

Ранее о похоронах Николая Ахметзянова писал портал Е1.

«Воинские почести отдавал оркестр и взвод почетного караула. Согласно традициям был дан салют. К сожалению, в отличие от других областей на уровне высоких чинов никто не поддержал, не выражал соболезнований. Наоборот, просили: "Не создавайте шума"», – цитирует местного жителя издание.

По информации «Вечерних ведомостей», погибший служил в мотострелковых войсках по контракту.

Отметим, что пока губернатор Свердловский области Евгений Куйвашев публично не заявлял о гибели свердловчан в ходе военных действий на территории Украины и не выражал соболезнования. При этом подобные сообщения уже были от глав других российских регионов – Дагестана, Мордовии, Калмыкии, Татарстана, Курской области, Пензенской области, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Ульяновской области, Чечни.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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