В Нижнем Тагиле девушку арестовали за расклеивание антивоенных листовок
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле 24-летняя девушка получила восемь суток ареста за расклеивание антивоенных листовок. Об этом сообщает АН «Между строк».
В среду, 2 марта, полицейские составили на девушку протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).
Согласно постановлению суда, вечером 28 февраля жительница Нижнего Тагила разместила листовки на домах по улице Металлургов. Листовки имели антивоенное содержание и QR-код с переходом с переходом в телеграм-канал, где был призыв к несанкционированному митингу.
Вчера Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила назначил девушке восемь суток административного ареста.
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В среду, 2 марта, полицейские составили на девушку протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).
Согласно постановлению суда, вечером 28 февраля жительница Нижнего Тагила разместила листовки на домах по улице Металлургов. Листовки имели антивоенное содержание и QR-код с переходом с переходом в телеграм-канал, где был призыв к несанкционированному митингу.
Вчера Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила назначил девушке восемь суток административного ареста.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в телеграм-канале.
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