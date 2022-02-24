«Ельцин Центр» в Екатеринбурге объявил «Дни тишины» в связи с событиями в Украине
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге «Ельцин Центр» объявил об отмене всех мероприятий. Исключение составили занятия с детьми и занятия студии инклюзивных программ, об этом сообщается на сайте музейного комплекса.
«Дни тишины» будут действовать с 4 по 13 марта 2022 года.
Напомним, что ранее «Ельцин Центр» призвал остановить проведение спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года.
«Ельцин Центр c 4 по 13 марта включительно объявляет Дни тишины. Считаем, что сейчас не время для развлечений. Мы убираем из программы все мероприятия, за исключением детских занятий и занятий студии инклюзивных программ.
Музей Бориса Ельцина работает, объявленные экскурсии и детские программы будут проходить в обычном режиме.
Добавим, что 7 марта (понедельник) музей работает, все экскурсии состоятся по расписанию», – говорится в сообщении.
Музей Бориса Ельцина работает, объявленные экскурсии и детские программы будут проходить в обычном режиме.
Добавим, что 7 марта (понедельник) музей работает, все экскурсии состоятся по расписанию», – говорится в сообщении.
«Дни тишины» будут действовать с 4 по 13 марта 2022 года.
Напомним, что ранее «Ельцин Центр» призвал остановить проведение спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года.
«Через 30 лет Россия и Украина оказались по разные стороны линии фронта. Это немыслимая беда для обеих стран и их народов. Осознавая всю меру ответственности, которая лежит на нас как на гражданах более сильной стороны братоубийственного конфликта, призываем незамедлительно остановить военные действия», — говорилось в telegram-канале центра.
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