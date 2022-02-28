Жителя Заречного задержали за баннер «Нет войне» на ограждении церкви
Общество
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
В Свердловской области задержали мужчину, который вчера, 2 марта, повесил баннер «Нет войне» на ограждении церкви Покрова Богоматери в Заречном.
Как рассказал «Вечерним ведомостям» житель Заречного, его задержали и после долгой беседы в ОВД оформили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация несанкционированного публичного мероприятия). На беседе также присутствовали прокурор и сотрудник ФСБ.
На ночь мужчину оставили в отделе полиции. Ему грозит до 10 суток ареста.
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Как рассказал «Вечерним ведомостям» житель Заречного, его задержали и после долгой беседы в ОВД оформили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация несанкционированного публичного мероприятия). На беседе также присутствовали прокурор и сотрудник ФСБ.
На ночь мужчину оставили в отделе полиции. Ему грозит до 10 суток ареста.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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