В Екатеринбурге на антивоенной стихийной акции начались задержания
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Жители Екатеринбурга продолжают стихийно выходить на акции протеста против войны. На этот раз группа протестующих собралась на Плотнике и двинулась вдоль Исети.
Задержания начались практически сразу. Так на площади труда сотрудниками ДПС был задержан человек, выкрикнувший «Нет войне!».
Напомним, что в последние несколько дней в Екатеринбурге задерживали и арестовывали участников антивоенных акций. Мы ведем оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в уральской столице в нашем телеграм-канале.
Задержания начались практически сразу. Так на площади труда сотрудниками ДПС был задержан человек, выкрикнувший «Нет войне!».
Напомним, что в последние несколько дней в Екатеринбурге задерживали и арестовывали участников антивоенных акций. Мы ведем оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в уральской столице в нашем телеграм-канале.
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