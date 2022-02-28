В Екатеринбурге на антивоенной стихийной акции начались задержания

19.49 Среда, 2 марта 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Жители Екатеринбурга продолжают стихийно выходить на акции протеста против войны. На этот раз группа протестующих собралась на Плотнике и двинулась вдоль Исети.

Задержания начались практически сразу. Так на площади труда сотрудниками ДПС был задержан человек, выкрикнувший «Нет войне!».

Напомним, что в последние несколько дней в Екатеринбурге задерживали и арестовывали участников антивоенных акций. Мы ведем оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в уральской столице в нашем телеграм-канале.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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15:53 В Екатеринбурге закрылись все официальные магазины Apple
15:20 В Свердловской области задержан рецидивист по подозрению в убийстве пенсионера
14:55 В программу «Золотая Маска online» вошли постановки двух театров Екатеринбурга
14:22 Почти пять тысяч тонн снега вывезли за ночь с улиц Екатеринбурга
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