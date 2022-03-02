Полиция изымает тиражи свердловских газет с обложками против военной спецоперации
Общество
Североуральск. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области газеты издательской группы «ВК-медиа» изымает полиция. Это связано с обложками, критикующими военную спецоперацию России на территории Украины.
Как сообщает ЕАН, сотрудники полиции изымают последний тираж газет «Вечерний Краснотурьинск», «Вечерний Карпинск», «Про Североуральск» и «Глобус».
Напомним, что на обложках изданий написано: «Это безумие должно быть остановлено!». Также там размещен QR-код со ссылкой на петицию о прекращении военной операции.
Представители редакции не согласны с изъятием газет и считают, что это акт цензуры, которая запрещена статьей 29 Конституции РФ. Они планируют оспорить действия сотрудников полиции.
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Как сообщает ЕАН, сотрудники полиции изымают последний тираж газет «Вечерний Краснотурьинск», «Вечерний Карпинск», «Про Североуральск» и «Глобус».
Напомним, что на обложках изданий написано: «Это безумие должно быть остановлено!». Также там размещен QR-код со ссылкой на петицию о прекращении военной операции.
Представители редакции не согласны с изъятием газет и считают, что это акт цензуры, которая запрещена статьей 29 Конституции РФ. Они планируют оспорить действия сотрудников полиции.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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