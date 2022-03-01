Свердловские газеты вышли с обложками против военной спецоперации

«Роскомнадзор запрещает российским средствам массовой информации называть происходящее в эти дни на Украине войной, но если черное назвать белым, черным оно от этого быть не перестанет», – написано на обложках газет в верхнем левом углу.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости