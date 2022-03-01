Свердловские газеты вышли с обложками против военной спецоперации
Общество
Североуральск. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области газеты издательской группы «ВК-медиа» сегодня, 2 марта, вышли с обложками, критикующими военную спецоперацию России на территории Украины.
На обложках газет «Вечерний Краснотурьинск», «Вечерний Карпинск», «Про Североуральск» и «Глобус» написано: «Это безумие должно быть остановлено!». На первых страницах также размещен QR-код со ссылкой на петицию о прекращении военной спецоперации.
Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. В связи с этим в Екатеринбурге, как и в других городах России, прошли стихийные акции протеста, закончившиеся задержаниями.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
На обложках газет «Вечерний Краснотурьинск», «Вечерний Карпинск», «Про Североуральск» и «Глобус» написано: «Это безумие должно быть остановлено!». На первых страницах также размещен QR-код со ссылкой на петицию о прекращении военной спецоперации.
«Роскомнадзор запрещает российским средствам массовой информации называть происходящее в эти дни на Украине войной, но если черное назвать белым, черным оно от этого быть не перестанет», – написано на обложках газет в верхнем левом углу.
Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. В связи с этим в Екатеринбурге, как и в других городах России, прошли стихийные акции протеста, закончившиеся задержаниями.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Более 100 человек вышли на площадь 1905 года в Екатеринбурге, выступая против войны с Украиной
24 февраля 2022
24 февраля 2022
В Екатеринбурге объявили сбор вещей и продуктов для арестованных на стихийных акциях протеста
28 февраля 2022
28 февраля 2022