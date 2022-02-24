На площади 1905 года в Екатеринбурге полицейские проверяют документы у подозрительных граждан
Общество
Фото: читатель veved.ru
На остановке «площадь 1905 года» в Екатеринбурге дежурит группа полицейских в бронежилетах и подходит к гражданам, которых считает подозрительными и проверяет у них документы, — передают читатели «Вечерних ведомостей».
— Встал ждать транспорт. К нам сразу подошли. На вопрос по поводу основания, почему мы должны показывать документы, тот, что с айпадом сказал, что подозревает нас в преступлении. И нам пришлось показать документы, — рассказал «Вечерним ведомостям» пассажир, ожидавший автобус.
Напомним, именно в этом месте, рядом с памятником Ленину, 24 февраля – в первый день военной спецоперации российских войск на территории Украины собрался стихийный пикет, на котором было задержано 52 участника.
На следующий день там дежурил полицейский, который отгонял обычных горожан, желающих просто постоять рядом с постаментом. Спустя несколько дней там установили опору с камерами видеонаблюдения.
— Встал ждать транспорт. К нам сразу подошли. На вопрос по поводу основания, почему мы должны показывать документы, тот, что с айпадом сказал, что подозревает нас в преступлении. И нам пришлось показать документы, — рассказал «Вечерним ведомостям» пассажир, ожидавший автобус.
Напомним, именно в этом месте, рядом с памятником Ленину, 24 февраля – в первый день военной спецоперации российских войск на территории Украины собрался стихийный пикет, на котором было задержано 52 участника.
На следующий день там дежурил полицейский, который отгонял обычных горожан, желающих просто постоять рядом с постаментом. Спустя несколько дней там установили опору с камерами видеонаблюдения.
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