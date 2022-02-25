В Екатеринбурге сотрудники ДПС помешали проведению одиночного пикета на набережной

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Вечером 1 марта в центре Екатеринбурга, на углу проспекта Ленина и Набережной Рабочей молодёжи девушка встала с плакатом антивоенной тематики.Спустя несколько минут к ней подошли сотрудники ДПС, прервали пикет и потребовали проехать в отдел полиции. Находившаяся рядом журналистка спросила, на каком основании задерживают одиночного пикетчика.— А девушка его с кем-то согласовала?— Возможно, сейчас мы разберёмся.Сотрудник ДПС добавил при этом, что он вызовет наряд.Отметим, что, согласно действующему российскому законодательству, одиночные пикеты не требуют согласования.Девушку отпустили без составления протокола. Об этом она сама рассказала «Вечерним ведомостям». По словам Анастасии (именно так зовут девушку), у неё не было с собой документов, поэтому инспекторы просто «пробили» её по фамилии и дате рождения, при этом были очень вежливы и деликатны.