В Екатеринбурге сотрудники ДПС помешали проведению одиночного пикета на набережной
Общество
Фото: Активатика
Вечером 1 марта в центре Екатеринбурга, на углу проспекта Ленина и Набережной Рабочей молодёжи девушка встала с плакатом антивоенной тематики.
Спустя несколько минут к ней подошли сотрудники ДПС, прервали пикет и потребовали проехать в отдел полиции. Находившаяся рядом журналистка спросила, на каком основании задерживают одиночного пикетчика.
— Вы запрещаете сейчас одиночный пикет?
— А девушка его с кем-то согласовала?
— Это одиночный пикет, они же не запрещены.
— Возможно, сейчас мы разберёмся.
Сотрудник ДПС добавил при этом, что он вызовет наряд.
Отметим, что, согласно действующему российскому законодательству, одиночные пикеты не требуют согласования.
Обновлено 21.39: Девушку отпустили без составления протокола. Об этом она сама рассказала «Вечерним ведомостям». По словам Анастасии (именно так зовут девушку), у неё не было с собой документов, поэтому инспекторы просто «пробили» её по фамилии и дате рождения, при этом были очень вежливы и деликатны.
Спустя несколько минут к ней подошли сотрудники ДПС, прервали пикет и потребовали проехать в отдел полиции. Находившаяся рядом журналистка спросила, на каком основании задерживают одиночного пикетчика.
— Вы запрещаете сейчас одиночный пикет?
— А девушка его с кем-то согласовала?
— Это одиночный пикет, они же не запрещены.
— Возможно, сейчас мы разберёмся.
Сотрудник ДПС добавил при этом, что он вызовет наряд.
Отметим, что, согласно действующему российскому законодательству, одиночные пикеты не требуют согласования.
Обновлено 21.39: Девушку отпустили без составления протокола. Об этом она сама рассказала «Вечерним ведомостям». По словам Анастасии (именно так зовут девушку), у неё не было с собой документов, поэтому инспекторы просто «пробили» её по фамилии и дате рождения, при этом были очень вежливы и деликатны.
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