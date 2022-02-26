В Екатеринбурге объявили сбор вещей и продуктов для арестованных на стихийных акциях протеста
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге политолог Дмитрий Москвин объявил сбор вещей и продуктов для людей, арестованных на стихийных акциях протеста против военной спецоперации на территории Украины.
Напомним, что в последние несколько дней в Екатеринбурге задерживали и арестовывали участников антивоенных акций. Мы ведем оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в уральской столице в телеграм-канале.
Дмитрий Москвин организовал сбор книг, тетрадей, бумаги, ручек, а также продуктов питания для арестованных. Он предлагает приносить орехи, сыры твердые в вакуумной упаковке, конфеты без начинки, печенье, сгущенку в пакетах.
Собранные продукты и вещи можно оставить в кафе goBakery на улице Попова, 2 на первом этаже с 12:00 до 20:00.
Напомним, что в последние несколько дней в Екатеринбурге задерживали и арестовывали участников антивоенных акций. Мы ведем оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в уральской столице в телеграм-канале.
Дмитрий Москвин организовал сбор книг, тетрадей, бумаги, ручек, а также продуктов питания для арестованных. Он предлагает приносить орехи, сыры твердые в вакуумной упаковке, конфеты без начинки, печенье, сгущенку в пакетах.
Собранные продукты и вещи можно оставить в кафе goBakery на улице Попова, 2 на первом этаже с 12:00 до 20:00.
«Всем нам сейчас тяжело и сложно. Но важно сохранять взаимоуважение и поддерживать друг друга именно сейчас», – пишет в соцсетях Москвин.
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