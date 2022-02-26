В Екатеринбурге объявили сбор вещей и продуктов для арестованных на стихийных акциях протеста

«Всем нам сейчас тяжело и сложно. Но важно сохранять взаимоуважение и поддерживать друг друга именно сейчас», – пишет в соцсетях Москвин.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости