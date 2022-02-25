В Екатеринбурге задержали выкрашенного в цвета украинского флага мужчину с крестом
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В центре Екатеринбурге задержали молодого человека, ходившего по центру города будучи выкрашенными в цвета украинского флага с огромным деревянным крестом на спине.
Екатеринбуржцы могли увидеть его на Плотнике, направлявшегося в сторону Площади 1905 года, где его и задержали. Крест задержанного сотрудники полиции бросили на газоне.
За что именно был задержан молодой человек, пока непонятно. Видео можете посмотреть в нашем телеграм-канале.
Напомним, что в уральской столице четвёртый день продолжаются задержания.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Екатеринбуржцы могли увидеть его на Плотнике, направлявшегося в сторону Площади 1905 года, где его и задержали. Крест задержанного сотрудники полиции бросили на газоне.
За что именно был задержан молодой человек, пока непонятно. Видео можете посмотреть в нашем телеграм-канале.
Напомним, что в уральской столице четвёртый день продолжаются задержания.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Екатеринбурге задержали девушку, вышедшую на антивоенный пикет
25 февраля 2022
25 февраля 2022
Более 100 человек вышли на площадь 1905 года в Екатеринбурге, выступая против войны с Украиной
24 февраля 2022
24 февраля 2022
«Уральские авиалинии» сообщили об отмене рейсов из Екатеринбурга в Будапешт и обратно
27 февраля 2022
27 февраля 2022
В Екатеринбурге пострадал человек от упавшей с крыши глыбы льда
27 февраля 2022
27 февраля 2022