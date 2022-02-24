В Екатеринбурге на антивоенных акциях начались задержания
Общество
Фото: Александр Куделькин
В Екатеринбурге на антивоенных акциях начались задержания. Среди задержанных председатель регионального отделения партии «Яблоко» Максим Петлин, пытавшийся собирать подписи против войны, и активист Александр Куделькин, который подавал заявку в министерство общественной безопасности на проведение антивоенного пикета.
Информацию о задержании Куделькин подтвердил корреспонденту «Вечерних ведомостей». Сейчас он вместе с Петлином находится в автозаке. По словам активиста, с ними пытаются проводить профилактическую беседу.
Помимо Максима Петлина и Александра Куделькина в автомобиле находятся еще 7 человек. В основном это молодые ребята. На данный момент автозак куда-то выдвинулся, куда везут задержанных пока неясно.
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Информацию о задержании Куделькин подтвердил корреспонденту «Вечерних ведомостей». Сейчас он вместе с Петлином находится в автозаке. По словам активиста, с ними пытаются проводить профилактическую беседу.
Помимо Максима Петлина и Александра Куделькина в автомобиле находятся еще 7 человек. В основном это молодые ребята. На данный момент автозак куда-то выдвинулся, куда везут задержанных пока неясно.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также об антивоенных акциях в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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