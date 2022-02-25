Вышедшую на одиночный пикет в Екатеринбурге девушку признали виновной в организации массового мероприятия и посадили на 10 суток
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня, 25 февраля, суды в Екатеринбурге наказали уже более десятка человек, вышедших вчера с антивоенными лозунгами на улицы города. В он-лайн режиме мы пишем о их наказании в нашем телеграм-канале. Сегодня судили тех, кто был задержан по «арестным» статьям и провёл ночь в отделах полиции, то есть на кого составили протоколы по частям 2 и частям 8 статьи 20.2 КоАП (организация и повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии соответственно), а также по статье 19.3 КоАП (неповиновение сотруднику полиции). Тех, на кого составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированном публичном мероприятии) вчера отпустили – в суды их дела поступят в течение двух месяцев.
Всех, кого судили сегодня, задержали ещё вчера, единственным исключением была 21-летняя Полина Шубенцова – её задержали сегодня во время одиночного пикета утром у «Пассажа». Однако вменили ей участие во вчерашней акции, причём не в качестве рядового участника, а в качестве организатора (часть 2 статьи 20.2 КоАП). Суд с протоколом полицейских согласился и постановил арестовать Шубенцову на 10 суток (максимальное наказание по этой статье). Девушка будет отбывать наказание в спецприёмнике на Елизавете.
Всех, кого судили сегодня, задержали ещё вчера, единственным исключением была 21-летняя Полина Шубенцова – её задержали сегодня во время одиночного пикета утром у «Пассажа». Однако вменили ей участие во вчерашней акции, причём не в качестве рядового участника, а в качестве организатора (часть 2 статьи 20.2 КоАП). Суд с протоколом полицейских согласился и постановил арестовать Шубенцову на 10 суток (максимальное наказание по этой статье). Девушка будет отбывать наказание в спецприёмнике на Елизавете.
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Задержанную в Екатеринбурге пикетчицу обвинили в организации вчерашней антивоенной акции
25 февраля 2022
25 февраля 2022
В Екатеринбурге задержали девушку, вышедшую на антивоенный пикет
25 февраля 2022
25 февраля 2022