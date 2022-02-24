На антивоенном митинге в Екатеринбурге задержали более 50 человек
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Вчера, 24 февраля, в Екатеринбурге проходил несогласованный митинг против войны с Украиной. По данным «Вечерних ведомостей» на акции протеста задержали чуть более 50 человек.
Задержанных на митинге доставили в разные отделы полиции города. На ночь до суда оставили как минимум пятерых человек. Среди них есть пенсионерка, а у одного из задержанных дома один остался несовершеннолетний ребенок.
По данным «Вечерних ведомостей», минимум двоим задержанным выписали протоколы по части 2 статьи КоАП РФ, которая предполагает штраф до 30 тысяч рублей, обязательные работы или арест до 10 суток.
Напомним, что мы вели онлайн трансляцию об акции протеста и сейчас продолжаем оперативно сообщать о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
Задержанных на митинге доставили в разные отделы полиции города. На ночь до суда оставили как минимум пятерых человек. Среди них есть пенсионерка, а у одного из задержанных дома один остался несовершеннолетний ребенок.
По данным «Вечерних ведомостей», минимум двоим задержанным выписали протоколы по части 2 статьи КоАП РФ, которая предполагает штраф до 30 тысяч рублей, обязательные работы или арест до 10 суток.
Напомним, что мы вели онлайн трансляцию об акции протеста и сейчас продолжаем оперативно сообщать о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
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