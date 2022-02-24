В Екатеринбурге в ОП №11 к задержанным на митинге не пускают адвокатов и родственников

22.23 Четверг, 24 февраля 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в отделе полиции №11, куда, предположительно, доставили задержанных на антивоенном митинге, объвили план «Крепость».

Как передают корреспонденты «Вечерних ведомостей» с места события, в отдел полиции №11 не пускают ни адвокатов, ни родственников людей, задержанных на акции протеста.



Несогласованный митинг против войны с Украиной начался сегодня около 19:00 на площади 1905 года. Сейчас акция протеста уже подходит к концу. Было много задержаний, в том числе и жестких. На данный момент на Плотинке полиция и оставшиеся митингующие «играют в догонялки».

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