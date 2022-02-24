На центральную площадь Екатеринбурга выходят люди с одиночными пикетами против войны
Общество
Фото: Вечерние ведомости
На площадь 1905 года в Екатеринбурге продолжают выходить люди с одиночными пикетами против войны с Украиной. Они встают с плакатами около памятника Ленину.
Напомним, что сегодня рано утром президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Украине.
В связи с этим в разных городах Свердловской области люди начали выходить на антивоенные пикеты. Так, житель Камышлова вышел с плакатом «Нет войне» к зданию администрации города. В Екатеринбурге уже начались задержания протестующих. Только что задержали еще двух пикетчиков.
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Напомним, что сегодня рано утром президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Украине.
В связи с этим в разных городах Свердловской области люди начали выходить на антивоенные пикеты. Так, житель Камышлова вышел с плакатом «Нет войне» к зданию администрации города. В Екатеринбурге уже начались задержания протестующих. Только что задержали еще двух пикетчиков.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
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