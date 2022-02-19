Подошедшие к пикетчику в Екатеринбурге полицейские пожалели, что с ним связались
Общество
Стоп-кадр видео с YouTube-канала Alexander Svx
В Екатеринбурге сегодня, 23-го февраля, с антивоенными пикетами выходили гражданские активисты в разных точках города. Обошлось без задержаний со стороны полиции, но к пикетчику, стоявшему с плакатом у подножья памятника Ленину на центральной площади 1950 года, подошли двое сотрудников полиции. Они записали личные данные активиста и выписали ему некое странное предупреждение о том, что он не должен при себе иметь огнестрельное оружие и прочее, в том же духе.
Впрочем, сотрудники полиции быстро пожалели, что обратили внимание на пикетирующего. Заметив с их стороны повышенное внимание к одинокому человеку с плакатом, в дело вмешались другие неравнодушные горожане. Они быстро заметили, что один из полицейских, показавший удостоверение лейтенанта полиции Ерофеева, одет не совсем по форме – неопрятно и в несоответствующей обуви. Второй, представившийся капитаном полиции Рыбченко, вообще был без жетона, а также без маски, за наличием которой на лице у граждан полицейские, обычно внимательно следят.
Екатеринбуржцам удалось пристыдить капитана полиции и убедить сходить за маской и жетоном, которые, он, по его словам забыл в машине. При дальнейшем общении граждане заподозрили, что Рыбченко пьян и, когда увидели, что он садится за руль личного авто, попытались помешать ему управлять автомобилем в нетрезвом состоянии. Впрочем, по свидетельствам очевидцев, уже через полчаса вернулся, сел за руль и уехал.
«Вечерние ведомости» задали вопрос о состоянии капитана источниками в полиции, на что нам ответили, что отправили его после инцидента на медосвидетельствование, которое показало, что он был трезв. Также, по словам источников, его проверяли на состояние опьянения перед заступлением на смену.
Общение двух незадачливых екатеринбургских полицейских с горожанами было снято на видео и выложено на YouTube-канале активиста Александра Клокунова.
Впрочем, сотрудники полиции быстро пожалели, что обратили внимание на пикетирующего. Заметив с их стороны повышенное внимание к одинокому человеку с плакатом, в дело вмешались другие неравнодушные горожане. Они быстро заметили, что один из полицейских, показавший удостоверение лейтенанта полиции Ерофеева, одет не совсем по форме – неопрятно и в несоответствующей обуви. Второй, представившийся капитаном полиции Рыбченко, вообще был без жетона, а также без маски, за наличием которой на лице у граждан полицейские, обычно внимательно следят.
Екатеринбуржцам удалось пристыдить капитана полиции и убедить сходить за маской и жетоном, которые, он, по его словам забыл в машине. При дальнейшем общении граждане заподозрили, что Рыбченко пьян и, когда увидели, что он садится за руль личного авто, попытались помешать ему управлять автомобилем в нетрезвом состоянии. Впрочем, по свидетельствам очевидцев, уже через полчаса вернулся, сел за руль и уехал.
«Вечерние ведомости» задали вопрос о состоянии капитана источниками в полиции, на что нам ответили, что отправили его после инцидента на медосвидетельствование, которое показало, что он был трезв. Также, по словам источников, его проверяли на состояние опьянения перед заступлением на смену.
Общение двух незадачливых екатеринбургских полицейских с горожанами было снято на видео и выложено на YouTube-канале активиста Александра Клокунова.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Екатеринбурженка оформила кредит на свою знакомую без ее ведома
19 февраля 2022
19 февраля 2022
Более 100 участковых не хватает в полиции Екатеринбурга
15 февраля 2022
15 февраля 2022