В парке на улице Ясной в Екатеринбурге проходит антивоенный пикет
Общество
Фото: Марат Гиндуллин
Сегодня, 23 февраля, в Екатеринбурге в парке имени 50-летия ВЛКСМ вновь проходит антивоенный пикет.
В парк на улице Ясной, который также известен под названием «Собачий парк», сегодня вышли около 12 человек с плакатами. Они просят Правительство РФ укреплять мир с другими государствами и не воевать с Украиной.
Фото: Марат Гиндуллин
Участники акции рассказали, что в этот раз сотрудники полиции вели себя вежливо и даже вмешались, когда протестующим стал мешать провокатор. Они попросили провокатора покинуть акцию.
Фото: Марат Гиндуллин
Кроме того, на антивоенном пикете сегодня никого не задержали.
Фото: Марат Гиндуллин
В парк на улице Ясной, который также известен под названием «Собачий парк», сегодня вышли около 12 человек с плакатами. Они просят Правительство РФ укреплять мир с другими государствами и не воевать с Украиной.
Фото: Марат Гиндуллин
Участники акции рассказали, что в этот раз сотрудники полиции вели себя вежливо и даже вмешались, когда протестующим стал мешать провокатор. Они попросили провокатора покинуть акцию.
Фото: Марат Гиндуллин
Кроме того, на антивоенном пикете сегодня никого не задержали.
Фото: Марат Гиндуллин
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