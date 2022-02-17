В парке на улице Ясной в Екатеринбурге проходит антивоенный пикет



Фото: Марат Гиндуллин



Фото: Марат Гиндуллин



Фото: Марат Гиндуллин

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 23 февраля, в Екатеринбурге в парке имени 50-летия ВЛКСМ вновь проходит антивоенный пикет.В парк на улице Ясной, который также известен под названием «Собачий парк», сегодня вышли около 12 человек с плакатами. Они просят Правительство РФ укреплять мир с другими государствами и не воевать с Украиной.Участники акции рассказали, что в этот раз сотрудники полиции вели себя вежливо и даже вмешались, когда протестующим стал мешать провокатор. Они попросили провокатора покинуть акцию.Кроме того, на антивоенном пикете сегодня никого не задержали.