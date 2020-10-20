В столице Урала пропал подросток

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал 14-летний Александр Максимович Сысольцев. Он ушел из дома 24 октября и до сих пор не вернулся.Приметы пропавшего: рост 155 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, светло-русые волосы.На момент пропажи подросток был одет в черную куртку, черные спортивные штаны и черные кроссовки.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Александра Сысольцева, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.- На розыск пропавшего подростка ориентирован личный состав отдела полиции № 4. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление его местонахождения. Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетнего, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-04 либо 02, - добавили в УМВД Екатеринбурга.