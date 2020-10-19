В Свердловской области выявлено 276 новых случаев коронавируса

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили еще 243 случая коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 32 663 случаев COVID-19.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+100), Алапаевска, Асбеста, Арамильского городского округа, Ачита, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Ирбита, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Кушвы, Красноуфимска, Камышловского района, Нижней Салды, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Режа, Рефтинского, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Сысертского и Шалинского городских округов.Состояние 229 госпитализированных оценивается как тяжелое, 191 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 116 – на аппаратах ИВЛ. 907 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.Из больниц по выздоровлению выписано еще 224 человека. Уральские врачи вылечили уже 26 578 пациентов.Скончались за последние сутки 3 человека. Всего умерло 739 человек.