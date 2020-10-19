В Екатеринбурге скончался хирург Владимир Мамаев

16.24 Вторник, 20 октября 2020
Общество
Фото: Дина Смирнова, Yandex.maps / е1
В Екатеринбурге скончался хирург Владимир Мамаев. Ранее у него был обнаружен коронавирус.

1 октября врач лег на плановую операцию в областную больницу. После операции было осложнение, а неделю назад медики сообщили, что у Владимир Мамаева положительный тест на коронавирус.

Как рассказала дочь врача Дина, при госпитализации у хирурга не было признаков ОРВИ. Его тогда увезли в больницу №14, но все становилось хуже.

Владимир Мамаев ушел из жизни в воскресенье, 18 октября. 40 лет своей жизни он отдал медицине, работал врачом в больнице №20.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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