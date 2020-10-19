Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге скончался хирург Владимир Мамаев. Ранее у него был обнаружен коронавирус.1 октября врач лег на плановую операцию в областную больницу. После операции было осложнение, а неделю назад медики сообщили, что у Владимир Мамаева положительный тест на коронавирус.Как рассказала дочь врача Дина, при госпитализации у хирурга не было признаков ОРВИ. Его тогда увезли в больницу №14, но все становилось хуже.Владимир Мамаев ушел из жизни в воскресенье, 18 октября. 40 лет своей жизни он отдал медицине, работал врачом в больнице №20.