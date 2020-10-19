В Екатеринбурге скончался хирург Владимир Мамаев
Общество
Фото: Дина Смирнова, Yandex.maps / е1
В Екатеринбурге скончался хирург Владимир Мамаев. Ранее у него был обнаружен коронавирус.
1 октября врач лег на плановую операцию в областную больницу. После операции было осложнение, а неделю назад медики сообщили, что у Владимир Мамаева положительный тест на коронавирус.
Как рассказала дочь врача Дина, при госпитализации у хирурга не было признаков ОРВИ. Его тогда увезли в больницу №14, но все становилось хуже.
Владимир Мамаев ушел из жизни в воскресенье, 18 октября. 40 лет своей жизни он отдал медицине, работал врачом в больнице №20.
1 октября врач лег на плановую операцию в областную больницу. После операции было осложнение, а неделю назад медики сообщили, что у Владимир Мамаева положительный тест на коронавирус.
Как рассказала дочь врача Дина, при госпитализации у хирурга не было признаков ОРВИ. Его тогда увезли в больницу №14, но все становилось хуже.
Владимир Мамаев ушел из жизни в воскресенье, 18 октября. 40 лет своей жизни он отдал медицине, работал врачом в больнице №20.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
На Урале скончался мотоциклист, вылетевший с дороги
19 октября 2020
19 октября 2020
Мэр Среднеуральска заболел коронавирусом
19 октября 2020
19 октября 2020
УрФУ исполнилось 100 лет
19 октября 2020
19 октября 2020
О чем молчат уральские медики
Медицинские сотрудники Свердловской области рассказали о том, что им приходится выслушивать от пациентов
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
12:57 В городе-спутнике Екатеринбурга новый начальник ОМВД. Ранее он руководил полицией в Каменске-Уральском
13:27 Российская туротрасль потеряет 600 млрд рублей из-за отсутствия иностранных туристов в 2020 году
12:51 Сбербанк разрабатывает сервис, который будет собирать информацию о тратах и передвижениях россиян
14:06 В столице Прикамья открывается выставка ведущих художников Санкт-Петербурга в память о периоде эвакуации
13:49 В выходные в Перми будет в последний раз в этом году закрыто движение на участке улицы Героев Хасана
13:43 Дмитрий Махонин поручил провести учения по поиску пропавших людей для спасателей, полиции и волонтеров
12:57
20/10В городе-спутнике Екатеринбурга новый начальник ОМВД. Ранее он руководил полицией в Каменске-Уральском
23:04
19/10В Екатеринбурге полиция задержала грабителя, напавшего на продавца ларька в Компрессорном
17:49
19/10Росприроднадзор пригрозил свердловским птицефабрикам разбирательствами и штрафами за загрязнение полей куриным пометом
12:36
16/10Еще 219 свердловчан заболели коронавирусом
15:08
14/10Клиентка «Рамады» погуляла в отеле на 600 тысяч рублей, «рассчитавшись» поддельными документами