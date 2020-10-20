УГМК показала эскиз будущего собора Святой Екатерины

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

УГМК показала на строительном форуме «100+» примерный эскиз будущего собора Святой Екатерины на месте Приборостроительного собора в центре Екатеринбурга. По словам представителя компании, концепция здания еще не готова.Директор по капитальному строительству и инвестициям УГМК Сергей Ерыпалов рассказал 66.RU, что вопрос с имущественным комплексом Приборостроительного завода будет решаться в течение одного года или даже полутора. Помимо этого, до сих пор нет окончательного решения по архитектурному облику собора.Напомним, что храм планировали построить к 300-летию Екатеринбурга. Изначально, в 2010 году, планировалось возродить собор Святой Екатерины на площади Труда. Однако от этой идеи пришлось отказаться, так как горожане устроили митинг за сохранение фонтана «Каменный цветок». Затем храм хотели построить на акватории Городского пруда и в сквере у Драмтеатра. После протестов решено было провести общегородской опрос, по результатам которого выбрали новое место для храма – площадку Приборостроительного завода на улице Горького, 17.