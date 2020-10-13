Памятник Ленину могут убрать с главной площади Екатеринбурга

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

С площади 1905 года в Екатеринбурге могут перенести памятник Владимиру Ленину. Это произойдет, если начнется строительство второй ветки метро.Как рассказала на заседании комиссии гордумы глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова, памятник попадает в зону развития подземной части метрополитена. На площади 1905 года могут разместить подземную станцию.Депутат гордумы Роман Ступников утверждает, что будет сделано все возможное, чтобы не трогать памятник Ленину.