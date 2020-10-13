Памятник Ленину могут убрать с главной площади Екатеринбурга
Общество
С площади 1905 года в Екатеринбурге могут перенести памятник Владимиру Ленину. Это произойдет, если начнется строительство второй ветки метро.
Как рассказала на заседании комиссии гордумы глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова, памятник попадает в зону развития подземной части метрополитена. На площади 1905 года могут разместить подземную станцию.
Депутат гордумы Роман Ступников утверждает, что будет сделано все возможное, чтобы не трогать памятник Ленину.
Как рассказала на заседании комиссии гордумы глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова, памятник попадает в зону развития подземной части метрополитена. На площади 1905 года могут разместить подземную станцию.
Депутат гордумы Роман Ступников утверждает, что будет сделано все возможное, чтобы не трогать памятник Ленину.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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