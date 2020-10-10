Эксперты раскритиковали горельеф, который планируется установить на Плотинке к 300-летию Екатеринбурга

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

9 октября конкурсная комиссия по разработке эскиза горельефа для Исторического сквера Екатеринбурга огласила имя победителя. Лучшим признали проект Константина Грюнберга – автора памятников Георгию Жукову и «Черного тюльпана», а также скандально известного памятника военному контрразведчику около Дома офицеров.Многие эксперты-архитекторы негативно высказались в отношении проекта. На шквал критики со стороны специалистов обратил внимание "МК-Урал".Так, профессор УрГЭУ Вадим Егоров отметил, что новая работа Грюнберга является «халтурой», как и прошлая его скульптура:«Почему несведущие люди снова выволокли эту тему на свет божий? Или это наглая корысть? А Грюнберга поздравлять не с чем – работа вообще никуда не годится. Он хорошего Жукова сделал и еще кое-что. Но недавно он уже «осчастливил» нас перед ОДО жутчайшей халтурой – памятником военным разведчикам. Как военные разведчики это стерпели – непонятно. Или всем все равно. И вот на этот перл на картинке в его огромных габаритах город будет «любоваться» веки вечные? Это точно жуть. Или всем все равно?» – пишет Вадим Егоров в Фейсбуке.Раскритиковал гарельеф и профессор УрГАХУ Алексей Лопато:«Не выдерживает никакой критики эта работа. Она далеко не самая лучшая в числе того, что изваял Константин Васильевич. Среди оценивающих нет профессиональных скульпторов. Спору нет, в комиссии люди уважаемые и заслуженные, но отсутствие профессионалов-скульпторов явно снижает доверие к результату. В данном случае мнение скульптора было бы очень весомо, он бы оценивал не только по вкусовым и идеологическим, но и профессиональным критериям качества», – написал Лопато.Директор музейного комплекса «Северская домна» Северского трубного завода Анна Трепалова задала сразу несколько вопросов и к организации конкурса, и к самой работе Грюнберга:«Вопросов много. Почему военная тема? Почему так мало конкурсных работ было? Где молодые художники? Кому это показалось красивым? Посмотрите на памятник во Ржеве, молодая команда с потрясающим чувством стиля и любви к делу! Так нельзя. Екатеринбург этого не достоин», – написала она.Главный редактор МК-Урал Николай Курилов назвал работу бездарной и бездушной:«Это не просто бездарно, невежественно и отвратительно. Это похоже на деятельность оккупантов. Это нечто инородное, бездушное и враждебное», – заявил он.Добавим, что одним из членов жюри выступил начальник отдела дизайна городской среды Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Дмитрий Фогель.«Победитель представил видение горельефа для реализации на плотине Городского пруда в качестве продолжения существующей композиции. Теперь, после определения победителя, мы приступим к воплощению проекта в тесном сотрудничестве с автором», – заявил он.Напомним, что конкурс на создание горельефа был объявлен по поручению мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Горельеф установят на Плотинке в рамках подготовки к празднованию 300-летия столицы Урала.