Глава Минздрава взял под свой контроль лечение девочки из Карпинска, которую держали в шкафу
Общество
Фото: evgenykuyvashev / Instagram
Глава министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов взял под личный контроль лечение девочки из Карпинска, которую мать полгода держала в шкафу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Минздрава Константин Шестаков.
"Состояние девочки стабильное. Очень надеюсь, что она будет максимально быстро восстанавливаться", — заявил Карлов.
Напомним, что 9 октября прокуратура Карпинска организовала проверку после сообщения об обнаружении новорожденной девочки в истощенном состоянии. Выяснилось, что мать не вставала на учет в женскую консультацию, и родила ребенка самостоятельно в конце апреля этого года. С самого рождения она прятала дочь в шкафу и не давала ей есть.
"Состояние девочки стабильное. Очень надеюсь, что она будет максимально быстро восстанавливаться", — заявил Карлов.
Напомним, что 9 октября прокуратура Карпинска организовала проверку после сообщения об обнаружении новорожденной девочки в истощенном состоянии. Выяснилось, что мать не вставала на учет в женскую консультацию, и родила ребенка самостоятельно в конце апреля этого года. С самого рождения она прятала дочь в шкафу и не давала ей есть.
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07 октября 2020
07 октября 2020