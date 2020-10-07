Свердловские власти решают, как будут учиться школьники
Общество
Власти Свердловской области до конца этой недели решат, как будут учиться школьники и продлят ли им осенние каникулы. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на собственный источник.
В Москве школьников уже отправили на досрочные каникулы на две недели из-за роста числа заражений коронавирусом и ОРВИ. Источник в правительстве Свердловской области отмечается, что власти делают всё, чтобы в регионе не пошли по тому же сценарию.
— Решение зависит не только от числа вновь выявленных случаев коронавируса, тут множество факторов. Немаловажную роль в определении сценария играет безопасность учителей, ведь они, в отличие от врачей, работают без защиты, — пояснил источник Е1.
Сейчас некоторые классы в Екатеринбурге уже перевели на дистанционное обучение из-за выявленных случаев коронавируса. Сегодня дома также остались ученики гимназии №2, расположенной в центре города.
В Москве школьников уже отправили на досрочные каникулы на две недели из-за роста числа заражений коронавирусом и ОРВИ. Источник в правительстве Свердловской области отмечается, что власти делают всё, чтобы в регионе не пошли по тому же сценарию.
— Решение зависит не только от числа вновь выявленных случаев коронавируса, тут множество факторов. Немаловажную роль в определении сценария играет безопасность учителей, ведь они, в отличие от врачей, работают без защиты, — пояснил источник Е1.
Сейчас некоторые классы в Екатеринбурге уже перевели на дистанционное обучение из-за выявленных случаев коронавируса. Сегодня дома также остались ученики гимназии №2, расположенной в центре города.
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