В Екатеринбурге обсудили жесткие меры для снижения заболеваемости COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге прошло совещание оперштаба, на котором обсуждалось, какие меры при необходимости надо будет ввести, чтобы снизить распространение коронавируса. Источник Е1 сообщает, что режим ограничений может быть еще жестче, чем весной.По словам источника, возможно, будут выставляться блок-посты, препятствующие въезду и выезду из Свердловской области. Кроме того, не исключается, что у пассажиров авиарейсов будут требоваться свежие справки об отсутствии коронавируса. Однако конкретного алгоритма перехода к карантину пока нет.Учеников школ и воспитанников детских садов, по информации источника, отправлять на дистанционное обучение не планируют. Чиновники считают, что в образовательных учреждениях уже работают все исчерпывающие меры для сведения распространения коронавируса к минимуму.Помимо этого, на совещании городского штаба заявили о готовности развернуть новые больничные койки для пациентов с COVID-19 в любой момент.Напомним, что в Свердловской области, по данным на 6 октября, выявлено 30 163 заболевших коронавирусом.